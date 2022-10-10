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İSTANBUL

Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü

Bağcılar’da bir inşaatın temeline demir indiren vincin devrilmesi sonucu vinç operatörü hayatını kaybetti. Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi büyük bir faciayı önledi. Devrilen vinç 3 saat süren çalışmanın ardından inşaat temelinden kaldırıldı.

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Haber Merkezi İHA
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü
Akaryakıt istasyonu yanında vinç devrildi: 1 ölü

Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde bir inşaatın temel çalışmasında görevli vinç devrildi. Vinçte bulunan operatör ise devrilen vinçten temele düşerek hayatını kaybetti.


Muhabbet Talha Yaşar isimli vinç operatörü 3 saat süren çalışmanın ardından cansız bedeni düştüğü yerden çıkartıldı.

Vinçin hemen yanında bulunan akaryakıt istasyonuna devrilmemesi ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazanın yaşandığı inşaat alanı havadan görüntülendi.



Vinçi düştüğü temelden kaldırma çalışmaları sırasında cadde araç trafiğine kapatıldı.
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