Gündem Akaryakıt istasyonunun yakınında faciadan dönüldü Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
İSTANBUL

Akaryakıt istasyonunun yakınında faciadan dönüldü: Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı

Bahçelievler'de akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otobüste hasar meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Akaryakıt istasyonunun yakınında faciadan dönüldü: Park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın, saat 23.50 sıralarında Bahçelievler, Çobançeşme Mahallesinde çıktı. Kımız Sokak üzerinde park halinde duran 34 GJ 1156 plakalı İETT otobüsünün ön kısmından alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. ,

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan alev alev yanan otobüse müdahale etti. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
OYNAT 00:59
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Bahçelievler'de akaryakıt istasyonunun yakınında park halinde bulunan İETT otobüsü alev aldı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası otobüste hasar meydana geldi.


İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüsün ön kısımlarında maddi hasar meydana geldi.

DHA

ALEV ALEV YANDI

Otobüsün alev alev yanma anları cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otobüsün ön kısımlarının alev alev yandığı görülüyor.

Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na İETT tepkisi: Mizansene gerek yoktu
GÜNDEM
Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na İETT tepkisi: Mizansene gerek yoktu

DHA

Akaryakıt istasyonundaki bir tankerin üstüne çıkan vatandaşların da hortumla yanan otobüse müdahale ettiği görülüyor. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
GÜNDEM
İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ayvansaray'da metrobüs arızalandı: Yolcular uzun kuyruklar oluşturdu
OYNAT 00:49
Ayvansaray'da metrobüs arızalandı: Yolcular uzun kuyruklar oluşturdu
İETT otobüs ve metrobüsleriyle ilgili her geçen gün arıza haberleri gündeme gelirken, bir olay da Eyüp'te yaşandı. Saat 17.50 sıralarında Avcılar yönüne ilerlerken Ayvansaray durağında arıza yapan bir metrobüs yolcularını durakta indirdi.

Uzun süre durakta bekleyen yolculara görevliler tarafından bir açıklama yapılmadı. Uzun kuyruklar oluşturan yolcular ile duraktaki görevliler arasında kimi zaman gergin anlar yaşadı.


Kağıthane'de faciadan dönüldü: İETT otobüsü durağa daldı
GÜNDEM
Kağıthane'de faciadan dönüldü: İETT otobüsü durağa daldı
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de
Fenerbahçe öne geçti

UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 19.45'te başlayacak.​
Lokomotiv Moskova-Galatasaray

Lokomotiv Moskova-Galatasaray

​Kritik mücadele saat 22.00'de başlayacak.
Yarıya yakını 30 yaş altında

​Bakan Koca günlük vaka tablosunu paylaştı.

​Ankara Büyükşehir Belediyesi CHP'li vekili ihya etti.

Cadde göle döndü

Cadde göle döndü

Vana arızası sonrası vatandaşlar zor anlar yaşadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.