Gündem Akbaşoğlu Küçükkaya ve İmamoğlu suç üstü yakalanmışlardır
İSTANBUL

Akbaşoğlu: Küçükkaya ve İmamoğlu suç üstü yakalanmışlardır

Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın pazar günü gerçekleştirilen Yıldırım-İmamoğlu canlı yayını öncesi CHP'nin adayı İmamoğlu ile görüştüğü ortaya çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, görüşmeye ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Küçükkaya ve İmamoğlu suç üstü yakalanmışlardır. Yalan ile abad olunmaz, yalan er ya da geç ortaya çıkar. Sandıkta oyların çalınması da aynen böyle bir tezgahtı ve yakalandılar. Yalanı alışkanlık haline getirenlerin, konuştukları yalan ile kurdukları kumpası perdelemeye çalıştıklarını gördük." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu arasında pazar günü gerçekleşen televizyon yayını öncesi moderatör İsmail Küçükkaya ve Ekrem İmamoğlu arasında bir otelde görüştükleri ortaya çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, görüşmeye sert tepki gösterdi. Akbaşoğlu, konuya ilişkin tepkisini yaptığı basın açıklamasında şu şekilde dile getirdi:

"Rakiplerinizin olması doğaldır. Ancak rakibinizin etik, ahlaki kurallar çerçevesinde hareket etmesi esastır. İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programda maalesef aziz milletimiz ahlaksız bir tiyatro ile karşı karşıya bırakılmıştır. Program öncesi otel odalarında kurguladıkları tezgah, gün yüzüne çıkmış, takke düşmüş kel görünmüştür. Önce “Binali Yıldırım soruları istedi” diye gerçek dışı bir tezgâh kuranlar, “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır” misali böylesine çirkin ve ahlaksız bir yola tevessül etmişlerdir.

Küçükkaya ve İmamoğlu suç üstü yakalanmışlardır. Yalan ile abad olunmaz, yalan er ya da geç ortaya çıkar. Sandıkta oyların çalınması da aynen böyle bir tezgahtı ve yakalandılar. Yalanı alışkanlık haline getirenlerin, konuştukları yalan ile kurdukları kumpası perdelemeye çalıştıklarını gördük. Her iki adaya da eşit mesafede olduklarını söyleyenlerin, otel odalarında ne görüştüklerini milletimize anlatmaları ve halkı kandırdıkları için özür dilemeleri gerekmektedir. Küçükkaya’dan tarafsız gazeteci, açıkça yalan söyleyen İmamoğlu’ndan şehrülemin, belediye başkanı olmaz."

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