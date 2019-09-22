Gündem Akçaray rekor tazeledi
KOCAELİ

Akçaray rekor tazeledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray, bir günde 50 bin 426 yolcu taşıyarak rekor tazeledi.

Haber Merkezi IHA
Akçaray
Akçaray

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.’nin işletmesi yürütülen Akçaray tramvayı, günde 50 bin 436 yolcu taşıyarak rekor tazeledi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvayları, tüm zamanların rekorunu kırmayı başardı.

İHA
  • İlk günden itibaren hedeflenen rakamların üzerinde yolcu taşımayı başaran Akçaray, bir günde 50 bin 436 yolcu taşıyarak rekorlarına bir yenisini daha eklemeyi başardı.

2. etabın açılmasıyla birlikte hizmet çıtasını daha üst seviyelere çeken güvenli ulaşım aracı Akçaray, vatandaşlara 06.00 -24.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Otogar - Eğitim Kampüsü istikametinde İzmit’in bir ucundan diğer ucuna vatandaşları hızlı, güvenli ve konforlu olarak götüren tramvaylar Kocaeli halkı tarafından tercih ediliyor. Yapılan bu hizmetin yerinde olduğu vatandaşlar tarafından gelen olumlu geri dönüşler ve kırılan yeni rekorlarla birlikte kanıtlanmış oluyor.

60 bin kişiye gelir kapısı olacak
EKONOMİ
60 bin kişiye gelir kapısı olacak

Bakan Pakdemirli: 27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız
EKONOMİ
Bakan Pakdemirli: 27 milyon aşılı yemi havadan bırakacağız

ASELSAN Serçe'nin gücünü katladı
EKONOMİ
ASELSAN Serçe'nin gücünü katladı
İklim Zirvesinde sıfır atık projesi

İklim Zirvesi'nde sıfır atık projesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'te 400 bin binada sıfır atık sistemine geçeceğiz
Yangının şüphelisine tutuklama

Yangının şüphelisine tutuklama

​Pendik'teki yangının zanlısı PKK üyeliği ve orman yakmak suçundan tutuklandı.
Beklenmedik ziyaret

Beklenmedik ziyaret

​Küresel ısınmayı reddeden Trump, İklim Zirvesi'ni ziyaret etti.
Geçmiş olsun telefonu

Geçmiş olsun telefonu

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü.
Sergen Yalçın sesleri!

Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş puan kaybetti taraftar isyan etti.
IMF ile gizli görüşme

IMF ile gizli görüşme

​Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kamuoyu, IMF'den kimin medet umduğunu görmüştür.

Son dakika galibiyeti

Son dakika galibiyeti

Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti.
PKK sığınağına operasyon

PKK sığınağına operasyon

​Operasyonda, 8 adet kalem şeklinde fünye ele geçirildi.
Gümrük Kanunu değişiyor

Gümrük Kanunu değişiyor

​Kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Bahçeli taburcu oldu

Bahçeli taburcu oldu

Üst yolunum enfeksiyonuna bağlı hastaneye gitmişti.
F-16'lar Suriye hava sahasında

F-16'lar Suriye hava sahasında

​MSB, Türk jetlerinin 2 saat uçuş yaptığını açıkladı.
Bakan uyardı:<br>Ücret alınmayacak

Bakan uyardı:
Ücret alınmayacak

İflastan etkilenenlerin sayısı 80 bini bulabilir.
Babamın hiç suçu yok

Babamın hiç suçu yok

​Uygur Türkü kız kardeşlerin yakarışı yürekleri dağladı.
Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

Mültecilerin akıl almaz kaçış yöntemi

​Ukraynalı voleybol takımı kılığında yakalandılar.
ABD durmuyor:<br>3 bin 700 tır silah

ABD durmuyor:
3 bin 700 tır silah

Yeni Şafak, ABD'nin son sevkıyat listesine ulaştı.
PKK'nın video<br>planı deşifre oldu

PKK'nın video
planı deşifre oldu

Teröristler evlat nöbeti tutan annelerin direncini kırmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.