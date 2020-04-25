Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu

6,8 büyüklüğündeki Elazığ Sivrice depreminin ardından Malatya Pütürge'de arazide derin yarıklar oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya'da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor.