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Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son depremler

Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu
OYNAT 00:38
Elazığ depreminin ardından Pütürge'de dev yarıklar oluştu
6,8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin ardından arazide derin oluştu. Derinliği 1 metreyi bulan kırıklar, depremin şiddetini de gözler önüne seriyor. 24 Ocak günü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından artçılar halen sürerken, bölgede enkaz kaldırma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. 41 kişinin hayatını kaybettiği depremin sarstığı Malatya'da da oluşan derin yarıklar depremin şiddetini ortaya koyuyor.


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