Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.48'de Akdeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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