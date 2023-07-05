Akdeniz Belediye Meclisi’nde tartışmalar yaşandı

Akdeniz Belediyesi Meclis toplantısında, mülkiyeti Akdeniz Belediyesi’ne ait Nacarlı ve Nusratiye Mahallelerinde bulunan bazı taşınmazların Kur’an Kursu yapılmak üzere, müftülüğe tahsisi ile ilgili konunun görüşülmesi sırasında tartışmalar yaşandı. Başkan Gültak’ın idareden geldiği gibi oylamaya sunduğu teklif, CHP ve HDP’li üyelerin ret oyu vermesi sonucu, 12’ye karşı 16’ya oyla Meclis’ten geçmedi.

Akdeniz Belediye Meclisi, M. Mustafa Gültak Başkanlığı’nda Temmuz ayı birinci oturumunu düzenledi. Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan mecliste, önceki birleşim tutanak özeti okunup oylandı. Meclis’te, 6’ncı Ulusal Oda Müziği Yarışması’na, Akdeniz Belediyesi’nin yapacağı maddi destekle ilgili konu da görüşüldü. Teklif, oybirliği ile komisyonlara havale edildi.

“Müftülük, tüm belediye başkanlarına yazı yazdı”

Toplantıda, Huzurkent Nacarlı Mahallesi ile Nusratiye Mahallelerinde, mülkiyeti Hazine Maliyesi ile Akdeniz Belediyesi’ne ait bazı taşınmazlara, mahalle sakinlerinin talebi üzerine Kur’an Kursu yapılması için İlçe Müftülüğüne 25 yıllığına tahsisi ile ilgili konunun görüşülmesi esnasında tartışmalar yaşandı.

CHP ve HDP’li meclis üyeleri, söz konusu bölgelere yakın cami lojmanı ve Kur’an kursu binası olduğunu savunarak yeni kurs binası için alternatif yerler belirlenmesi gerektiğini ifade ederek ek süre istediler. Tartışmaların ardından konuşan Başkan Gültak; “(Eski) Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Doç. Dr. Nureddin Nebati’nin hızlı şekilde ödenek bulması sonucu Müftülüğe bir bütçe ayrıldı. Yani şu dönem Kur’an kurslarını yaptık, yaptık… Yapamaz isek ileriki süreçte yine yapılır ama süreç uzar.

Buradaki aceleciliğin birinci nedeni bu… Yani Diyanet üzerinden Maliye Bakanlığı bütçe aktardı. Sadece Akdeniz’de değil, Mersin genelinde ne kadar ihtiyaç varsa, arazi ve imar durumu hazır olan yerler… Çünkü bu parayı aktaracağınız yerin de hazır olması lazım. Sadece arazi olması da yetmiyor, imar olması lazım, ruhsat veriyor aşamada olmamız lazım diye, konu hızlı bir şekilde gündeme geldi. Bu konuda Müftülüğün, diğer belediye başkanlarına yazdığının da altını çiziyorum” ifadelerini kullandı.

“Ek süre vermenin bir anlamı yok”

Başkan Gültak, bürokratlarıyla görüşmesinde, ivedi şekilde, nerede hazır, imar şartları uygun, ruhsat verilebilecek arazi varsa kendisine bilgi verilmesini talep ettiğini kaydederek şöyle konuştu; “Bana bilgisi verilen yerler buralar. Fakat ek süre verdiğimizde şöyle bir şey olmayacak… İmarı hazır, inşaat ruhsatı verilebilecek, bizim hiç projemizin olmadığı ve benzeri maddelerle bir arazi bulma şansımız yok. Dolayısıyla ek süre vermenin bir anlamı da yok. Ek süreyi niye alırsın? Bölgeyi tarayamamışsındır, eksik kalmıştır, yerlere bakamamışsındır, zamana ihtiyaç vardır. Ama 1 ay değil 3 ay da versek, neyi tararsak tarayalım artık bilgisayarı açıyorsun her şey önünde. Aylara gerek yok; bilgisayar 5 dakikada neresi boş, neresi dolu anında veriyor. Dolayısıyla ek süreye gerek yok. Bu nedenle Belediye Başkanlığı kanunları gereği ek süreyi kabul etmeyip teklifi re’sen gündeme getiriyorum” diye konuştu.

Muhalif üyeler ret oyu verdi…

Konunun, komisyonda da oyçokluğu ile reddedildiğini hatırlatan Başkan Gültak, söz konusu teklifi bu kez idareden geldiği gibi Meclis’in oylamasına sundu. Yapılan oylama sonucu Cumhur İttifakı üyesi Meclis üyelerinin 12 oyuna karşı, CHP ve HDP’li Meclis üyelerinin 16 karşı oyuyla, Huzurkent Nacarlı Mahallesi ile Nusratiye Mahallesi’nde Kur’an kursu binaları yapılmasına ilişkin teklif reddedildi.

“Belediyenin borcunu azaltıp, Akdeniz halkına hizmete dönüştürüyoruz”

Meclis toplantısında, mülkiyeti Akdeniz Belediyesi’ne ait veya belediyenin hissedarı olduğu, başka kurumlarca kullanılan ve belediye hizmetlerine ihtiyaç duyulmayan bazı taşınmazların, belediyenin vergi borcuna karşılık yetkili kurumlarca belirlenecek rayiç bedel üzerinden Maliye Bakanlığı’na devri ile ilgili komisyonlardan gelen teklif de görüşüldü. Konuya ilişkin belediye bürokratlarına gerekli hazırlık ve çalışmaları yapmaları için talimat veren Başkan Gültak; “Bu arazilerimizin değerine bakalım ve takasını gerçekleştirelim. Biz buraları, Mille Emlak’a devredeceğimiz için onlar fiyat belirleyecek. Eğer diğer yerlerle ilgili, yapılandırmadan kaynaklı faiz zararı oluşursa Meclis gündemine yine getiririz” dedi.

“Bu uygulama ile Türkiye’ye de örnek oluyoruz”

Belediyeye ait taşınmazların üzerinde yıllardır kamu kuruluşları olduğunu ve belediyenin buraları kullanmadığını kaydeden Başkan Gültak; şöyle konuştu; “Buraların fiyatlandırılması konusunda, maksimum neye göre fiyatlandırılacaksa Ankara’da bizzat takip edeceğim. Çünkü buralar milletin malı. Milli Emlak Genel Müdürü ile de görüşeceğiz. Maksimum seviyede değerini alabilmek için karşı tarafı zorlayacağız. Bu konuda daha önce de başarılı olduk; iyi niyetli davrandılar bize karşı. Bu da yine Maliye Bakanlığı’nın bir iyi niyet göstergesidir. Bu uygulama ile Türkiye’ye de örnek oluyoruz. Belediyeler bu şekilde rahatlayabilir. Nezaketli bu kararı için komisyon üyelerine teşekkür ediyorum. Sonuçta borç, belediyemizin borcu. Daha öncesi var, bizim yaptığımız var... Bu şekilde borcu azaltırsak Akdeniz halkına hizmet olarak dönecektir diye düşünüyorum.”

Ardından oylamaya sunulan teklif, Meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi. Akdeniz Belediye Meclisi’nin bir sonraki toplantısı, 7 Temmuz 2023 Cuma günü saat 10:00’da belediye konferans salonunda yapılacak.



