Akdeniz'de deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tespitlerine göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de hissedilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) tespitlerine göre, Akdeniz'de saat 10.02'de 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Türkiye'de hissedilmedi.
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