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Gündem Akılalmaz cinayet Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı
ERZİNCAN

Akılalmaz cinayet: Toprağa gömülü cesedi bulunan emeklinin katili, çaycı çıktı

Erzincan'da 10 gündür haber alınamayan Abdullah Yalman'ın bir bölümü toprağa gömülmüş vaziyette cesedine ulaşıldı. Cinayetle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden çaycılık yapan F.D. suçunu itiraf etti. F.D. Yalman'ı annesine olumsuz sözler söylediği için tüfekle vurduğunu savundu.

Haber Merkezi DHA
Erzincan'da Abdullah Yalman'ı öldüren F.D. suçunu itiraf etti. Cinayetinin sebebi olarak Yalman'ın annesine kötü söz söylediğini savundu.
Erzincan'da Abdullah Yalman'ı öldüren F.D. suçunu itiraf etti. Cinayetinin sebebi olarak Yalman'ın annesine kötü söz söylediğini savundu.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde dün bir bölümü toprağa gömülü cesedi bulunan işçi emeklisi Abdullah Yalman (60) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden F.D. suçunu itiraf etti. İlçede çaycılık yapan F.D.'nin, annesiyle ilgili olumsuz sözler kullandığı için Yalman’a tüfekle vurup öldürdükten sonra gömdüğünü söylediği belirtildi.

  • Tercan ilçesinde emekli Abdullah Yalman'dan 10 gündür haber alamayan yakınları dün, kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine AFAD ve güvenlik güçleri, sabah saatlerinde ilçede ve çevresinde arama çalışması başlattı. İl Afet Koordinasyon Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ağaçlık alanda arama yaparken ağır bir koku hissetti. Yapılan araştırmada ekipler, vücudunun bir bölümü toprağa gömülü erkek cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından tüfekle vurulduğu belirlenen ceset, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yalman ailesi, cesedin Abdullah Yalman'a ait olduğunu teşhis etti.

CİNAYET ZANLISI ÇAYCI ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri Abdullah Yalman'ın kaybolduğu tarihten itibaren ilçedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerin sorgusunda, ilçede çay ocağı işleten F.D, Yalman'ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. F.D., annesi hakkında olumsuz sözler kullandığını öne sürdüğü Abdullah Yalman'ı av tüfeğiyle vurarak ağaçlık alana gömdüğünü söyledi. F.D.'nin olayda kullandığı av tüfeği de evinde yapılan aramada ele geçirildi.
Dİğer 3 kişi serbest bırakılırken, F.D.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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