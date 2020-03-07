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ADANA

Akılalmaz kaza: Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

Adana'nın Kozan ilçesinde ambulansın çarptığı hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin halatında asılı kaldı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralanırken, ortaya ilginç manzara çıktı.

Haber Merkezi DHA
Direğin halatına asılı kalan aracı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Direğin halatına asılı kalan aracı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kozan Devlet Hastanesi'nden aldığı hastayı kent merkezine götüren Atilla A. yönetimindeki ambulans, Bilal Kökyıldırım (52) yönetimindeki 01 EUZ 08 plakalı hafif ticari araca çarptı.

İHA

Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yol kenarındaki telefon direğinin sabit durmasını sağlayan halatta asılı kaldı.

DHA

DHA

Sürücünün hayati tehlikesi yok

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Bilal Kökyıldırım, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye gönderildi.
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