Akılalmaz kaza: Ambulansın çarptığı araç halata asılı kaldı

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İdlib'den acı haber: 2 şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı'nda rejimin açtığı hain saldırı sonucu 2 askerimizin şehit olduğunu, 3 askerimizin de yaralandığını açıkladı. Bakanlık bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verildiğini ve hedeflerin tahrip edildiğini de bildirdi.