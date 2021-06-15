Akılalmaz kaza: Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

Olay yerine yakın yerde bulunan bir fabrikada bekçilik yapan Bayram Altın, ‘’İçerideydim bir baktım bir ses geldi. Takriben dedim herhalde araba vurdu birbirine, sonra biraz daha bekledik. Baktık kalabalıklar oluşunca adama vurduğunu da biz görmedik tabi. Ben öyle bir şey görmedim ama sadece ben arabanın sesini duydum, pat diye bir ses çıktığını gördüm. Herhalde dedim arabalar birbirine vurdu. Sonradan olay yeri yanımızda olduğu için baktık ki araç adama vurmuş, gördüğümüz o kadar’’ dedi.