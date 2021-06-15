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Akılalmaz kaza: Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti

İstanbul TEM Otoyolu’nda aniden fenalaşın minibüs sürücüsü, aracını yol kenarına çekmeye çalıştı. Kapıyı açınca aşağı düşen sürücü İshak Toğluk, hareket halindeki aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Akılalmaz kaza: Kendi kullandığı minibüsün altında kalarak hayatını kaybetti
İshak Toğluk

Olay, önceki gün TEM Otoyolu Sultangazi istikameti Gaziosmanpaşa mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa minibüs hattında çalışan İshak Toğluk, içerisinde yolcu olmayan boş minibüs ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Aracını yol kenarına park etmeye çalışan sürücü İshak Toğluk, kapısının açılmasıyla bir anda aşağıya düştü.

  • Hareket halindeki aracın altında sıkışan Toğluk’u gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Aracın altında sıkışan sürücü vatandaşların yardımıyla çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Burada ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan İshak Toğluk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Toğluk, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yalova'da feci kaza: TIR bariyerlere çarptı kabinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti
GÜNDEM
Yalova'da feci kaza: TIR bariyerlere çarptı kabinde sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Bahçelievler’de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilerek hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 8
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Olay, saat 23:30 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Atatürk Havalimanı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 DS 8728 plakalı otomobil sürücüsü hızlı şekilde seyir halindeyken yolun karşına geçmeye çalışan Emsal Güli’ye(55) çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle yaya otoyolda metrelerce sürüklendi.
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Ağır şekilde yaralanan Emsal Güli, yerde yattığı esnada kendisini fark etmeyen 34 BZ 2618 plakalı otomobilin altında ezildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerinin Emsal Güli üzerinde yaptığı inceleme sonrası şahsın hayatını kaybettiği öğrenildi.
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Olay yerine yakın yerde bulunan bir fabrikada bekçilik yapan Bayram Altın, ‘’İçerideydim bir baktım bir ses geldi. Takriben dedim herhalde araba vurdu birbirine, sonra biraz daha bekledik. Baktık kalabalıklar oluşunca adama vurduğunu da biz görmedik tabi. Ben öyle bir şey görmedim ama sadece ben arabanın sesini duydum, pat diye bir ses çıktığını gördüm. Herhalde dedim arabalar birbirine vurdu. Sonradan olay yeri yanımızda olduğu için baktık ki araç adama vurmuş, gördüğümüz o kadar’’ dedi.
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Kaza nedeniyle otoyolda yaşanan trafik sıkışıklığı araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışması sonrası şahsın cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp morguna kaldırılırken kazaya karışan sürücüler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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Bahçelievler’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilen yaya feci şekilde can verdi
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Bahçelievler’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilen yaya feci şekilde can verdi
Bahçelievler’de feci kaza: Yolun karşısına geçmeye çalışırken ezilerek hayatını kaybetti
Bahçelievler Basın Ekspres Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışırken aracın çarptığı yaya metrelerce sürüklendikten sonra başka bir aracın altında ezilerek feci şekilde can verdi.


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