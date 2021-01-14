Gündem Akılalmaz olay Fare zehri karıştırılan sütten içen anne ve 2 çocuğu zehirlendi
SAMSUN

Akılalmaz olay: Fare zehri karıştırılan sütten içen anne ve 2 çocuğu zehirlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde içine fare zehri karıştırılan sütten içen hamile Z.Y. ile çocukları M.Y.K. (4) ve B.Y. (2) zehirlendi. M.Y.K.'nın oyun oynarken fare zehrini sütün içine koyduğu iddia edildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Olay, Vezirköprü ilçesi Karadoruk Mahallesi'nde meydana geldi. Hamile Z.Y. ve çocukları M.Y.K. ve B.Y., süt içtikten bir süre sonra fenalaştı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine anne ve 2 çocuğu, çağırılan ambulansla Vezirköprü İlçe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahalede anne ve 2 çocuğunun zehirlendikleri belirlendi.

Zehirlenen kedilerinden 17'si telef olunca gözyaşlarına boğuldu
GÜNDEM
Zehirlenen kedilerinden 17'si telef olunca gözyaşlarına boğuldu

Oyun oynarken karıştırmış


M.Y.K.'nın süte oyun oynarken fare zehri karıştırdığı iddia edilirken hastanede yapılan tedavi sonrasında B.Y. ile M.Y.K. taburcu edildi. Anne Z.Y. ise Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Fırtınanın Konya'ya bilançosu ağır oldu: evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendi
FOTOĞRAF 14
Title
Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı ve Seydişehir ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.
Title
Fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu.
Title
Ereğli'de evin sökülen dış cephe kaplaması, yola savruldu.
Title
Seydişehir'de oturan Yasemin Aydemir (41) ile çocukları Hatice Ebrar Aydemir (12) ve Abdulkadir Aydemir (15) ise ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi.
Title
Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Fırtınanın Konya'ya bilançosu ağır oldu: evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendi
Konya'nın 4 ilçesinde, dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar devam eden fırtınada 24 evin çatısı uçtu, 4 araçta hasar oluştu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kişilik aile ise hastaneye kaldırıldı.


Abone Ol Google News
Tosun Paşa filmi gerçek oldu

Tosun Paşa filmi gerçek oldu

​Aileler kız evinin önünde karşılaştı.
Akılalmaz hileler var

Akılalmaz hileler var

​Her derde deva ama fırsatçılar insan sağlığını hiçe sayıyor.
Ümit Özdağ: HDPnin hakkını savunan CHP şimdi bana saldırıyor

​Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki operasyonda ilginç bilgiler ortalığa döküldü.

​Millet İttifakı yerel yönetimlerde dağıldı.

Türk bilim<br>insanı geliştirdi

Türk bilim
insanı geliştirdi

​MS hastalarına umut olacak ilaç.
ABD'yi ayağa<br>kaldıracak olay

ABD'yi ayağa
kaldıracak olay

Ekibinden bir kadın seçimlerde hile yaptığı iddiasıyla tutuklandı.
Aranan<br>356 kişi yakalandı

Aranan
356 kişi yakalandı

​İstanbul'un 39 ilçesinde huzur uygulaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.