Akılalmaz olay: Yeni doğan bebeğin köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu

Çocuğumu doğduktan bir ay sonra her ay hastaneye götürmeye başladık ama bir çözüm bulamadık. Bizlere ameliyat olması gerektiğini söylediler. Şu anda hortumla besleniyor. Hortumun boğazında olduğu için sürekli çocuk enfeksiyon kapıyor. Yani bir an önce ameliyatının olup, ağzından beslenmesi gerekiyor” dedi.

Nadir görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya gelen Asım bebek ameliyat olmayı bekliyor

Bartın'da dünyada her 25 bin bebekte bir görülen 'Goldenhar Sendromu' ile dünyaya gelen 1 yaşındaki Asım Kalpaklı, dili ve çenesinden ameliyat olmayı bekliyor. Aysel Kalpaklı (30), "Her gün çocuğumun boğazına 25 defa aspire ederken, çok canı yanıyor. Çocuğumun bir an önce ameliyat ettirilmesini istiyorum" dedi.