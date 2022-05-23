Akılalmaz olay: Yeni doğan bebeğin köprücük kemiği kırıldı, vücudu mosmor oldu

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yaşayan Şöhret Özdemir (26) ile Erhan Özdemir (32) çifti, 3’üncü çocuklarına hazırlanırken hayatlarının şokunu yaşadı. Hamilelik süreci boyunca doktorlarının kendileriyle yakından ilgilendiğini ancak doğuma bir hafta kala izne çıkan doktorlarının yerine başka bir doktor olan K.Y.’nin doğuma geldiğini belirten Özdemir çifti, kendilerine kötü muamele yapıldığını öne sürdü.

12 Mayıs tarihinde Şöhret Özdemir’in sancılarının başlaması ve Gökçeada Devlet Hastanesi’ne götürülmesinin ardından doğuma K.Y. girdi. Doğum sırasında köprücük kemiği kırılan bebeğin göğsünde de morluklar oluştuğu ve nefes zorluğu çekmesinin ardından Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

İHA

Hem kendisinin hem de eşinin yaşadığı şoku anlatan Erhan Özdemir, “12 Mayıs tarihinde eşimin sancılanması üzerine Gökçeada Devlet Hastanesine gittik. Doktorumuzun 1 aylık yıllık izine çıkması sonrasında onun yerine gelen doktor eşimi muayene etti. 3 gün içerisinde davranışları olsun, konuşma tarzı olsun hiç hoş değildi. Doktor eşimi rahatlatmak için serum vereceğini söylüyor ama onun yerine suni sancı veriyor ve bunu kendisine söylemiyor. Sonrasında eşim doğum sancıları çekmeye başlıyor. Doktor eşime, “Niye bağırıyorsun, bağırma” diyor. Eşim de sancı çektiği için normal olarak bağırıyor. Doğuma aldıkları zaman hemşire hanım doğumun başladığını doktora söylüyor. Doktor eli cebinde, “Bir şey olmaz kalsın” diyor ve 3 kez bunu tekrarlıyor. Bunlar eşimin bana anlattıkları” dedi.

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İHA

“Eşim nerede bebek görse ağlıyor”

Eşinin psikolojik olarak zor durumda olduğunu belirten Özdemir, “Zaten eşim şu an psikolojik olarak zor durumda. Nerede bebek görse ağlamaya başlıyor. Doğum başlıyor, bebek 4 kilo 200 gram olarak doğdu. Benim diğer iki çocuğum da 4 kilo üzerinde doğdu. Hemşire hanım diyor ki “Doktor bey kesik atalım, bebek çıkmıyor”, Doktor da bu şekilde çıkaracağını söylüyor. Çocuğu hırpalayarak köprücük kemiğini kırdı, nefes almakta zorluk çekti. Zor bir doğum oldu, göğsünde morluklar var” diye konuştu.

İHA

“Doğumu bıraktı, muayeneye gitti”

Doğum sırasında doktorun doğumu bırakarak hastaları muayene etmeye gittiğini de sözlerine ekleyen Özdemir, “Çocuğu hırpalayarak çıkardıktan sonra göbek bağını kesip, bırakarak gidiyor. Sonrasında hemşireler bebeğin başına toplandılar, doğar doğmaz entübe edildi. Doktor bebeğin bırakarak başka hastaları muayene etmeye gitmiş. O sırada bir vatandaş muayene sırasında duruyor. Hemşire hanım kapıyı çalarak doktoru çağırıyor. Annenin kanamasının olduğunu söylüyor. Doktor ise bir şey olmaz diyerek geçiştiriyor. Orada bulunan hasta da bizi arayarak böyle bir şey olduğunu kendisinin de şahit olacağını söyledi. Hemşireler sağ olsun çok ilgilendi, doktor ise bıraktı gitti. Bebeğim, Gökçeada’dan Çanakkale’ye helikopter geldi ve hastaneye gelmesi 2,5 -3 saati buldu” dedi.

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İHA

“Bizim yaşadıklarımızı başkaları yaşamasın”

Hatalı doğum yaptırdığı iddia ettiği doktor hakkında yasal süreci başlattığını ve devletten yardım beklediklerini belirten Özdemir, “Yasal süreci başlattım. Devletimden bu konuyla ilgili yardım istiyorum. Başkaları böyle bir olayı yaşamasın. Gerçekten zor bir durum. Bebeği olanlar ve bizim yaşadıklarımızı bilenler bizi anlar. Devletimizden yardım istiyorum. Eşim şu anda psikolojik olarak gerçekten zor durumda iyi değil. Çocuğum şu an da Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde 3’üncü düzeyde yoğun bakımda. Doktorlar tam olarak bir şeyde söylemiyorlar. Durumu nedir diye sorduğumuzda normal diyorlar. Bize tam olarak bir bilgi vermiyorlar. Yaşasa bile artık engelli mi olur? Herhangi bir sıkıntısı olur mu hiç bilmiyoruz. Zor bir durumdayız Devletimizden yardım bekliyoruz. Bu doktorla ilgili ellerinden geleni yapacaklarına da inanıyorum. Biz her zaman doktorlarımızı seviyoruz” şeklinde konuştu.

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Bebeğin yardımına TSK yetişti

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Deniz Kuvvetlerine ait bir helikopter 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirdiği özel görev ile Özdemir bebeği Gökçeada’dan alarak Çanakkale Merkez’e getirmişti. Daha sonrasında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı; Özdemir bebeğe acil şifalar dileğinde bulunmuştu.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, konuyla ilgili gerekli soruşturmayı başlatırken, acılı aile de yoğun bakımda yatmakta olan ve henüz ismini bile koyamadıkları yeni doğan bebeklerinden müjdeli haberi bekliyor.

FOTOĞRAF 11 Yaşadığı evde çıkan yangında yaralandığı tahmin edilen bebek, yaklaşık bir ay önce vücudunun yüzde 30'unda oluşan ikinci ve üçüncü derece yanıklarının tedavisi için başka bir hastaneden ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edildi.<br><br> Hastaneye getirildiğinde yanında bir yakını olmayan Faslı bebeğe Yanık Merkezi'nde tedavi uygulanmaya başlandı. İki gün sonra ise kendi de yaralı olan annesi hastaneye geldi. Çocuğunun yanında 2 gün kalan anne, irtibat bilgisi bırakmadan hastaneden ayrıldı. Hastanede tedavisi süren ve yakınlarından yaklaşık bir aydır haber alınamayan bebeğin terk edildiği düşünülüyor.<br><br> Annesinin hastanede kaldığı süreçte \"Galya\" diye seslendiği ancak henüz kimlik bilgilerine ulaşılamadığı için hastane kayıtlarına ismi \"Acil bebek 1\" diye geçen kız çocuğuna Yanık Merkezi'nin hemşireleri bakıyor.<br><br> \"Kendi evlatları\" gibi gördükleri Faslı bebeğe anne şefkatiyle yaklaşan hemşireler, beslenme ve temizlik ihtiyacını karşılıyor, onu ayaklarında sallayarak uyutuyor.<br><br> Her gün dönüşümlü olarak bakımını yaptıkları bebeğin oyun arkadaşı da olan hemşireler, hem yaralarını iyileştirmek hem de ona yalnızlığını hissettirmemek için üstün çaba sarf ediyor.<br><br> Bebeğin öyküsünü ve tedavi sürecini anlatan Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, hastanede tedavi altına alınmasından iki gün sonra annesinin de hastaneye geldiğini ve vücudunda oluşan hafif yanıkların tedavisinin ardından buradan ayrıldığını söyledi.<br><br> Daha sonra anneyle bağlantılarının kesildiğini ve bebeğe yaklaşık bir aydır hemşirelerin annelik yaptığını dile getiren Turan, ailesinin irtibat bilgilerine ilişkin malumatları bulunmadığını belirtti.<br><br> Tedavisi süren bebeğin iyileşmeyen yaralarına \"deri grefti\" olarak adlandırılan \"deri yaması işlemi\" uygulayacaklarını aktaran Turan, iyileştikten sonra da ailesini arama çalışmalarının süreceğini kaydetti.<br><br> Prof. Dr. Turan, \"Çocuk, servisin çok sevilen bir maskotu oldu. Bütün hemşireler, arkadaşlarımız çok iyi bakıyorlar. İsminin 'Galya' olduğunu daha sonra duyduk. Her zaman bizim başımızın üzerindedir. Tedavilerini devam ettiriyoruz.\" dedi.<br><br> Hastanelerde terk edilme olaylarının yaşanabildiğini ancak bir çocuğun bu kadar uzun süre bırakılması durumuyla daha önce karşılaşmadığını ifade eden Turan, \"İnşallah ulaşırız aileye. Ulaşılamazsa devletimizin de gerekeni yapacağını düşünüyoruz. İyileştikten sonra sosyal hizmetler devreye girecek.\" diye konuştu.<br><br> Bebeğin yaklaşık 15 gün daha tedaviye ihtiyacı olduğunu belirten Turan, şunları kaydetti: \"İleri yamaları yapacağız. Eklemlerinde ağır derin yanıkları var, kozmetik olarak da sonraki hayatında ağır iz kalmaması, sakat kalmaması için oraları da tam iyileştirme sürecine girdik. Ölümcül bir aşamadaydı, o kriz dönemlerini aştık. Kötü günler geride kaldı. Şimdi kozmetik olarak, daha az hasar alması için gerekli ameliyatları yapacağız.\" Annesi kaderine terk etmişti: Onun adı Acil Bebek 1 Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yanık tedavisi süren ve annesinin terk ettiği 16 aylık bebeğin her türlü ihtiyacını hemşireler tarafından karşılanıyor. Bebeğe bakan Yanık Merkezi Yoğun Bakım Hemşiresi Zeynep Örnek, "Buradaki herkes Galya'nın annesi, babası. Bizim için bir evlat gibi. Yeri geliyor hepimiz 'Benim kızım olsun, ben evlat edineceğim' diyoruz. Çünkü ona çok alıştık" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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