Akılalmaz vahşet: 3 yavru kediyi, mutfağına girdiği için öldürmüş!

Olay, dün Sağlık Mahallesi Kurudere Caddesi'ndeki bir evin bahçesinde meydana geldi. Muzaffer Şen, evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedilere fırça sapı ile saldırdı. Kaçmaya çalışan kedilere Şen, art arda darbeler indirdi. Çevrede oturanların duruma tepki göstermesine rağmen Şen, kedilere eziyet etmeyi sürdürdü. Yavru kediler bir süre sonra aldıkları darbelerle öldü. Yaşanan olayı cep telefonları ile kayıt altına alanlar durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine adrese gelen polis ekipleri Şen'i gözaltına aldı. Şen, emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi'ne sevk edildi. Şen, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şen ifadesinde, "Yavru kediler mutfağıma girip çıkıyordu. Defalarca engellemeye çalıştım. O gün sinirlerime hakim olamayınca bu eylemi gerçekleştirdim" dedi.









DERNEKLER BASIN AÇIKLAMASI YAPTI





Öte yandan Salihli'de 3 yavru kedinin öldürülmesiyle ilgili olarak Salihli Adliyesi önünde bir araya gelen sivil toplum örgütleri yaşanan olayı kınadı. Salihli Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Funda Canseven, "Bugün burada 3 yavru kedinin sesi olmak için toplanmış bulunuyoruz. Türkiye'de yaşayan bütün sokak hayvanlarının yaşam hakkı için toplanmış bulunuyoruz. 3 yavru kedinin canice katledilmesine dair videoyu bütün ülke izledi. Hepimizin yüreği yandı. Bu görüntüler artık yürek sızlamasının ötesine geçen bir durum. Bizler hem Manisa hem de İzmir Barosu olarak davanın takipçisi olacağız. Toplumda hepimizin yüreklerinde infial uyandıran bir olay olmuştur. Umarım hak ettiği cezayı alır" dedi.









İzmir Barosu avukatlarından Bilge Berk ise "Bizler hukukçular olarak bu yasa ile mücadelede elimizden geleni yapacağız. Bu yasa ile ilgili olarak CHP'nin acil olarak Anayasa Mahkemesi'ne yürütmeyi durdurma davasını açmasını bekliyoruz" diye konuştu.















