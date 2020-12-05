Akıllara durgunluk veren yöntem: Hacizlik aracı ucuza almak için parçalara ayırdı Akıllara durgunluk veren yöntem: Ucuza almak için lüks aracı parçalara ayırdı Diyarbakır'da 400 bin liralık lüks aracına haciz konulan bir şahıs akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. İcradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalanırken, şahsın otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi 05 Aralık 2020, 10:50 Son Güncelleme: 05 Aralık 2020, 10:51 DHA