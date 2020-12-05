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DİYARBAKIR

Akıllara durgunluk veren yöntem: Hacizlik aracı ucuza almak için parçalara ayırdı

Akıllara durgunluk veren yöntem: Ucuza almak için lüks aracı parçalara ayırdı

Diyarbakır'da 400 bin liralık lüks aracına haciz konulan bir şahıs akıllara durgunluk veren bir yönteme başvurdu. İcradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalanırken, şahsın otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı.
400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı.

Diyarbakır'da, haciz geldiği için icradan satışa çıkan 400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı.

O.Ö.'nün otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

400 bin lira değerindeki aracını parçalara ayırıp, boş araziye bırakan O.Ö. jandarma tarafından yakalandı.

GÖREN JANDARMAYI ARADI

Sur ilçesine bağlı kırsal Sarıkamış Mahallesi mevkisindeki boş arazide parçalara ayrılmış otomobili görenler, jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, otomobilin çekiciyle araziye getirilip, bırakıldığını tespit etti. Kısa süreli araştırmalar sonunda aracın O.Ö.'ye ait olduğu ortaya çıktı.

O.Ö.'nün otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

ARACINA HACİZ KOYULMUŞ

Gözaltına alınan O.Ö. ifadesinde, 400 bin lira değerindeki aracına haciz koyulduğunu, bu nedenle yakalama çıkartıldığını anlattı.

O.Ö.'nün otomobili icra satışında düşük fiyata satın alıp, söktüğü parçaları tekrar monte etmeyi planladığı ortaya çıktı.

O.Ö., kardeşi C.Ö. ile aracın aksamlarını söküp, çekiciyle boş araziye bıraktırdıklarını, yapılacak icra satışında da düşük fiyata satın alıp, parçaları yeniden monte edeceğini söyledi.

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