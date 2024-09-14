Akın akın geldiler: Muğla'yı 2,5 milyonu aşkın yabancı turist ziyaret etti

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle isminden söz ettiriyor"