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Akın akın geldiler: Muğla'yı 2,5 milyonu aşkın yabancı turist ziyaret etti

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerine sahip Muğla'yı, 8 ayda 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

14:40 - 14/09/2024 Cumartesi
AA
Muğla, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.
Muğla, her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Akdeniz ve Ege'nin buluştuğu, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor.


Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan kent, Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin büyük bölümünü de ağırlamaya devam ediyor.


  • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kenti yılın 8 ayında 2 milyon 617 bin 473 yabancı turist ziyaret etti.

En çok turistin geldiği ülkeler, sırasıyla 1 milyon 118 bin 79 kişiyle İngiltere, 278 bin 465 kişiyle Rusya, 211 bin 510 kişiyle Polonya, 163 bin 638 kişiyle Almanya, 66 bin 498 kişiyle Hollanda oldu. Diğer ülkelerden de kente 779 bin 283 turist geldi.

Turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 arttı

Vali İdris Akbıyık, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Muğla'nın geçen yıl 3 milyonun üzerinde yabancı turist ağırladığını söyledi.


Kente geçen sene
8 ayda 2 milyon 429 bin 981
yabancı turistin geldiğini belirten Akbıyık, bu yıl yaklaşık yüzde
8 artışla sayının 2 milyon 617 bin 473'
e ulaştığını ifade etti.

Akbıyık, yabancıların yanı sıra her yıl yaklaşık
7 ila 10 milyon yerli turisti
n Muğla ve turistik ilçelerini ziyaret ettiğini kaydetti.
Vali Akbıyık, İngiltere'nin Muğla'nın en büyük kaynak pazarlarından biri olduğunu belirterek,
"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kente en çok İngiltere'den turist geldi. Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Muğla, denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleriyle isminden söz ettiriyor"
dedi.

Muğla'da yılın 12 ayı kültür, sanat ve spor aktivitelerinin sürdüğüne işaret eden Akbıyık, bir önceki yıldan daha fazla turisti bu sene ağırlamayı planladıklarını ifade etti.



#Muğla
#turizm
#turist
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