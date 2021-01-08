Gündem AKOM İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor
İSTANBUL

AKOM: İstanbul yağışlı havanın etkisine giriyor

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul bu akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde kendisini hissettireceğinin de tahmin edildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'da hafta sonu yağmur bekleniyor.
İstanbul'da hafta sonu yağmur bekleniyor.

AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul’da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20’ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İBB AKOM’un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor

HAFTA SONU SAĞANAK BEKLENİYOR

Açıklamada, bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi.

Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

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OCAK ORTASINDA KIŞ KENDİSİNİ HİSSİTTRİECEK

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C’ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C’ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi.

  • Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.

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Beklenen haber geldi: 'Bu gece yağmur İstanbul'a geçiş yapacak'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü batıdan yağış geldiğini duyurdu
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü batıdan yağış geldiğini duyurdu

Meteoroloji duyurdu: Sağanak bekleniyor
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Meteoroloji duyurdu: Sağanak bekleniyor
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