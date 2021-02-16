Gündem AKOM İstanbulda kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı
İSTANBUL

AKOM: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

İstanbul'un tamamında cumartesiden beri devam eden kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı. Kar kalınlığı yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında ölçülürken, sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm ölçüldü.

Haber Merkezi DHA
Gündem
Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülürken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.

AKOM: Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı
GÜNDEM
AKOM: Kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı

Sahil kesimleri 15-20 cm

İstanbul'un tamamında cumartesiden itibaren devam edin kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 cm'e kadar çıktı.

İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.

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