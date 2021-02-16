AKOM: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışının, yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülürken, İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derece altında seyredecek.
Sahil kesimleri 15-20 cm
İstanbul'un tamamında cumartesiden itibaren devam edin kar yağışları neticesinde kar kalınlığı 45 cm'e kadar çıktı.
İBB AKOM verilerine göre sahil bölgelerinde (Şişli, Esenler, Sarıyer, Kâğıthane) 15-20 cm, iç kesimlerde (Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye) 20-30 cm, yüksek ve kırsal kesimlerde (Hadımköy, Tuzla, Çamlıca, Çekmeköy, Silivri, Beykoz) 30-45 cm aralığında kar kalınlıkları ölçüldü.