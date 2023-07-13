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AKOM uyardı: İstanbullular dikkat! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı. AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

15:46 . 13/07/2023 Perşembe
DHA
AKOM İstanbul için uyardı

AKOM İstanbul için uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) batı bölgelerde etkili olacak sıcak hava dalgasıyla ilgili uyarı geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, “Bugün öğle saatleri itibariyle İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor.


Açıklamada ayrıca, "13 Temmuz Perşembe ve 14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor." ifadelerine de yer verildi.







#AKOM
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