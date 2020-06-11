AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği tahmin ediliyor.

GÜNDEM Meteorolojiden Batı ve Orta Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı

GÜNDEM Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı: Bazı illere sağanak uyarısı