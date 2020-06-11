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Gündem AKOMdan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
İSTANBUL

AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul’da mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerine gerileyeceğini ve beraberinde il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri beklendiği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi DHA
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı.

AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ve kuzey ilçelerinde başlaması beklenen gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin akşam saatlerinden itibaren kent geneline yayılarak önümüzdeki 5 gün boyunca aralıklarla etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

  • Önümüzdeki hafta ortasına (Salı) kadar kentte etkisini gösterecek olan Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemi nedeniyle hâlihazırda 28-32°C aralığında mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların da yarından itibaren mevsim normallerine (25-27°C) gerileyeceği tahmin ediliyor.

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