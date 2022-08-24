AKOM'dan İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor

AKOM, bugün İstanbul genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar sağanak yağışların beklendiğini, yağışların zaman zaman dolu olarak görülebileceğini duyurarak İstanbulluları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“İstanbulluların dikkatine; AKOM verisine göre il genelinde öğle saatlerinden başlayarak gece saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, zaman zaman yerel dolu yağışı beklenmektedir. Olası olumsuz durumlarda lütfen ALO153 Çözüm Merkezimiz ile iletişime geçiniz.”

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Öte yandan, MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.