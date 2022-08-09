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İSTANBUL

AKOM'dan İstanbul için yağış uyarısı: Saat verildi

İstanbul'un gece yarısından itibaren yağışlı havanın etkisine gireceğini açıklayan AKOM, çarşamba ve perşembe günü etkisini arttıracak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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Haber Merkezi İHA
AKOMdan İstanbul için yağış uyarısı: Saat verildi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde bu gece yarısından itibaren yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

YARIN ETKİSİNİ ARTIRACAK

AKOM'un açıklamasında "Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

İstanbul'da kısa süreli sağanak
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İstanbul'da kısa süreli sağanak
İstanbul'da sabah saatlerinde kısa süreli yağan yağmur Cevizlibağ ve çevresinde de etkili oldu. Yağışın ardından oluşan gökkuşağı renkli görüntüler oluşturdu.


AKOM'a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım da bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.

Düzce’de sağanak yağış
FOTOĞRAF 5
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Düzce’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
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Düzce’de öğle saatlerinde yağış etkili oldu.
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Bir anda bastıran yağış sebebi ile vatandaşlar ıslanmamak için kapalı alanlara girerken, bazı sokaklarda ise su birikintileri oluştu.
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Araç sürücüleri yollarda yağış sebebi ile yavaş ilerlerken, 10 dakikalık yağış hayatı olumsuz etkiledi.
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Düzce’de sağanak yağış
Düzce’de sağanak yağış
Düzce'de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış sebebi ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.


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