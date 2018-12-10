AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimleri için yağış ve soğuk hava uyarısı yapıldı.
- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile il genelinde yer yer kuvvetli (bugün akşam) sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
- Ayrınca açıklamada, "Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (kareyel) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 derece birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.