Gündem AKOMdan İstanbullulara uyarı Sibirya soğukları geliyor
İSTANBUL

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor! İstanbul hava durumu

AKOM'dan İstanbullulara uyarı: Sibirya soğukları geliyor

AKOM, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

Yeni Şafak
Meteorolojiden İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden İstanbul için yağış ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimleri için yağış ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile il genelinde yer yer kuvvetli (bugün akşam) sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.
  • Ayrınca açıklamada, "Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (kareyel) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması hava sıcaklıklarının akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6 derece birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor" denildi.

5 günlük İstanbul hava durumu

Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden kar ve kuvvetli yağış uyarısı

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