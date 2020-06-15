AKOM’dan son dakika yağış açıklaması: Önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olacak

İBB AKOM’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

FOTOĞRAF 5 İstanbul Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı. Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı. tı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı. Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

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AKOM’un paylaştığı değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurlar neticesinde en fazla yağış Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz (15 kg) ilçelerinde görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kg arasında kaydedildi.

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Yağışlar kenti terk etmiyor

Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

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