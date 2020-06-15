Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem AKOMdan son dakika yağış açıklaması Önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olacak
İSTANBUL

AKOM’dan son dakika yağış açıklaması: Önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olacak

AKOM’dan son dakika yağış açıklaması: Önümüzdeki 3 saat boyunca etkili olacak

AKOM, önümüzdeki üç saat boyunca İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağış uyarısı yapıldı.
İstanbul'da yaşayanlara sağanak yağış uyarısı yapıldı.

İBB AKOM’dan yapılan son dakika açıklamasına göre, bugün sabah saatlerinde yerel olarak görülen yağışların önümüzdeki üç saat boyunca il genelinde aralıklarla gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması, akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yetkililer, kısa süreli ve kuvvetli yağan yağmur nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklar karşısında vatandaşa tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
FOTOĞRAF 5
Title
İstanbul Arnavutköy'de 13.15'te başlayan şiddetli yağış nedeniyle caddeleri su bastı.
Title
Sağanak yağış Yıldırım Beyazıt Caddesi, Devlet Caddesi ve Necip Fazıl Caddesi başta olmak üzere birçok yolda sürücülere zor anlar yaşattı.
Title
tı. Bazı sürücüler suların içinde zorlukla ilerlerken, su nedeniyle bazı araçlar ilerleyemeyince sürücüler otomobillerinde mahsur kaldı.
Title
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  
Title
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü  
Arnavutköy'de sağanak nedeniyle yollar göle döndü
Arnavutköy'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.
  • AKOM’un paylaştığı değerlendirmelerine göre İstanbul’da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurlar neticesinde en fazla yağış Arnavutköy (22 kg), Çatalca (18 kg), Eyüp (15 kg) ve Beykoz (15 kg) ilçelerinde görülürken diğer bölgelerde 3 ila 10 kg arasında kaydedildi.

İstanbul’da şiddetli yağış etkili oluyor
GÜNDEM
İstanbul’da şiddetli yağış etkili oluyor

Yağışlar kenti terk etmiyor

Salı ve Çarşamba günlerinde kısa süreli ve yerel olarak görülmesi beklenen yağışların Perşembe günü itibari ile il genelinde etkili olacağı, önümüzdeki hafta sonu da aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde tekrar etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbullular yağmura aldırış etmedi
GÜNDEM
İstanbullular yağmura aldırış etmedi

AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
GÜNDEM
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı

Abone Ol Google News
İstanbulda denetimler başlıyor

İstanbul'da denetimler başlıyor

​Normalleşmeyi suistimal eden işletmelere ceza yağacak.
Sosyal mesafeli diplomasi

Sosyal mesafeli diplomasi

Bakan Çavuşoğlu: Libya konusunda İran ile aynı çizgideyiz.
Bu yardımı hiç unutmayacağız demişti: İtalyan bakan Türkiyeye geliyor

İşte ​Libya'da nokta atışı suikast yapan yerli drone'ler.

Galatasaraylıları <br>yıkan haber

Galatasaraylıları
yıkan haber

Muslera'nın sahalara dönüş tarihi netleşti.

Milletin 152 <br>yıllık şefkatli eli

Milletin 152
yıllık şefkatli eli

Türk Kızılay Çanakkale ruhunu yeniden canlanıyor.
Komşuda bin lira burada ücretsiz

Komşuda bin lira burada ücretsiz

​Lüks tatili bedavaya getirmek için akın ettiler.

​Obama ve eşinin birlikte izledikleri ilk film.

Yeni Ronaldo

Yeni Ronaldo

​Türk futbolcu devleri peşine taktı.

​Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha.

İngiltere onu konuşuyor

İngiltere onu konuşuyor

​Dünya basınında bugün: Patrick Hutchinson kahraman ilan edildi.

​Kurallar hiçe sayıldı camilerden anonslar yapılmaya başlandı.

​Bana göre yüksek katlı bina dönemi, sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada kapandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.