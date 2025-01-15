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Akpınar'ın kızından haberim yoktu

Akpınar'ın kızından haberim yoktu

04:0015/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Metin Akpınar, Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar.
Metin Akpınar, Duygu Nebioğlu, Uğur Dündar.

Sanatçı Metin Akpınar'ın kızı olan Duygu Nebioğlu'nun, Akpınar hakkında açtığı 10 milyon liralık tazminat davasında gazeteci Uğur Dündar tanık olarak dinlendi.

Antalya Akseki adliyesinde görülen davada, tanık olarak dinlenmesine karar verilen Uğur Dündar, Beykoz Adliyesi’ne giderek, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bildiklerini anlattı. 1986 yılından itibaren 25 yıl süreyle Hürriyet Gazetesi’nde çalıştığını belirten Dündar, “Benim Hürriyet'te çalıştığım süreçte Metin Akpınar'ın böyle bir kızı olduğundan hiçbir şekilde haberim yoktu, ayrıca Hürriyet Gazetesi'ne bu konuda bir haber geldiği ve yayınlanmadığı hususunda da hiçbir bilgiye sahip değilim” dedi.

UĞUR CEBECİ DE TANIK OLACAK

Dönemin Hürriyet Gazetesi Muhabiri Oktay Koltan’ın gazeteye gönderdiği “Çocukların Babası Metin Akpınar çıktı” konulu mektuptan haberdar olmadığını belirten Dündar, “Hürriyet Gazetesi’nin Antalya Bürosu vardı, yanılmıyorsam bir de Akdeniz eki vardı, Antalya Büro doğrudan Akdeniz ekinde yayınlardı, eğer Akdeniz eki o tarihlerde yayında değil ise o haber doğrudan istihbarat şefi Uğur Cebeci'ye gelir. Oradan da yazı işleri toplantısına aktarılırdı. Ben de zaman zaman bu toplantıya katılırdım, benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir” ifadelerini kullandı. Dündar, "1988-1989 yıllarında doğrudan doğruya Çetin Emeç'e bağlı baş muhabir pozisyonunda görev yapmaktaydım. Ayrıca bu olayı duyduktan sonra İstihbarat şefi ve haber müdürü olan Uğur Cebeci ile de görüştüm, o da beni doğruladı” diye anlattı. Mahkeme Uğur Cebeciyi tanık olarak dinlemeye karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.



#Uğur Dündar
#Metin Akpınar
#Duygu Nebioğlu

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