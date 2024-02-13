Akren İplik San ve Tic A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kazmirci şirketin 30. yılını kutluyor

Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kazmırcı , yaptığı açıklamada, "Bugün, Akren İplik olarak 30. yılımıza ulaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu uzun soluklu serüven boyunca, sadece tekstil sektöründe değil, aynı zamanda iş dünyasında güvenilir bir marka olmanın sorumluluğunu da taşıdık" dedi.





Şirketin başarı hikayesine vurgu yaparak, kazanılan deneyim ve müşteri memnuniyetinin 30 yılda nasıl biriktiğini dile getiren Kazmırcı, "Akren İplik ailesi olarak, kaliteye verdiğimiz önem, inovasyon anlayışımız ve müşteri odaklı hizmetimizle sektördeki liderliğimizi pekiştirdik. Bu süreçte bizimle birlikte olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz" Önümüzdeki yıllarda da Akren İplik'in büyüme ve gelişme stratejilerini sürdüreceğini vurguladı.









Akren İplik San ve Ticaret A.Ş'nin 30. yıl kutlamaları, şirketin sektördeki güçlü konumunu daha da pekiştirmesi ve geleceğe yönelik heyecan verici projelerini paylaşması açısından önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.





Türkiye'nin önde gelen tekstil şirketlerinden biri olan Akren İplik San ve Ticaret A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı, şirketin yeni bir adım atarak sürdürülebilir enerjiye geçişini ilan etti.





Yönetim kurulu başkanı , Akren İplik'in artık kendi enerjisini üreteceğini ve bu doğrultuda fabrikanın çatısına bir Güneş Enerji Santrali'nin inşasına başlandığını açıkladı. Projenin sadece şirketin enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunacak şekilde tasarlandığı belirtildi.





Şirket böylece karbon ayak izinide küçülterek yeşil enerjiyi öncelik benimseyen yerli ve yabancı müşterilerine de avantaj sağlamış olacak.





Konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Akren İplik olarak, sürdürülebilirlik ilkelerine olan bağlılığımızı bir adım daha ileri taşıyoruz. Güneş enerjisi, çevre dostu ve uzun vadeli bir enerji kaynağıdır. Bu yatırımımızla hem kendi enerji maliyetlerimizi azaltacak hem de çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getireceğiz."





Güneş Enerji Santrali'nin şirketin ana tesislerine entegre edileceği belirtilirken, tamamlandığında yılda önemli bir enerji tasarrufu sağlayacağı ve karbon ayak izini ciddi şekilde azaltacağı vurgulandı.





Akren İplik, sürdürülebilirlik ve çevre bilincini ön planda tutarak, sektörde öncü bir konuma gelmeyi hedefliyor. Güneş Enerji Santrali'nin inşasıyla birlikte şirket, enerji tüketimi açısından daha yeşil ve verimli bir geleceğe doğru adım atmış olacak.





Alya Halıç Yatırım Ortaklığı Başkanı Süleyman Kazmırcı, Halıç Kongre Merkezi karşısında hayata geçirilen yeni otel projesinin kaba inşaatının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kazmırcı, proje hakkında önemli detayları içeren basın toplantısında, bölgeye katkı sağlayacaklarına inandıklarını ifade etti.





Yatırım Ortaklığı Başkanı Süleyman Kazmırcı, yapmış olduğu açıklamada, Halıç bölgesindeki kongre ve turizm potansiyelini değerlendirmek amacıyla başlatılan projenin kaba inşaatının tamamlanmış olmasının büyük bir milet taşı olduğunu belirtti. Kazmırcı, "Halıç Kongre Merkezi'nin hemen karşısında konumlanan bu yeni otelimiz, bölgeye canlılık katacak, turizm potansiyelini artıracak ve ekonomiye önemli bir katkıda bulunacaktır" dedi.









Yeni otelin, modern mimarisi ve sunduğu yüksek standartlı konaklama hizmetleri ile bölgenin turistik çekiciliğini artırması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, bölgedeki iş ve turizm faaliyetlerine katkıda bulunması öngörülüyor.





Süleyman Kazmırcı, yatırım ortakları ve proje ekibiyle birlikte projenin bu aşamasına gelinmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, tamamlanan kaba inşaatın ardından ince detaylara geçileceğini ve otelin en kısa sürede hizmete açılacağını belirtti.





Halıç bölgesine değer katan bu yatırımın, bölge turizmine katkı sağlaması ve İstanbul'un turistik çeşitliliğini artırması bekleniyor.



