Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

Ekonomi

Gümüşün fiyatı ne kadar oldu: 14 Ağustos gram ve ons gümüş fiyatları

Altın fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket sonrası en fazla merak edilen kıymetli madenlerden biri ise gümüş oldu. Altındaki düşüş sonrası yatırımcılar gümüşün fiyatının ne kadar olduğunu merak etmeye başladı. İşte gram ve ons da dahil gümüş fiyatlarında son durum..