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Gündem Aksarayda küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi
AKSARAY

Aksaray haber: Küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

Aksaray'da küçük yaştaki çocuk otomobil kullanırken görüntülendi

Aksaray'da karayolunda otomobil kullanırken bir başka araçtaki yolcu tarafından görüntülendi. Çocuğun bir de sollama yaptığı belirtildi. Görüntülerde otomobil içerisinde 3 kişinin daha olduğu görülüyor.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.
İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

Aksaray-Ankara karayolunda, otomobili küçük yaştaki bir çocuğun kullandığını görenler şaşkınlık yaşadı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüde, direksiyon başındaki küçük yaştaki çocuk, içinde 3 yetişkinin de bulunduğu otomobili, trafiğin yoğun olduğu oto yolda çevredekilere aldırış etmeden kullandığı görülüyor.

Önündeki araçları sollayarak ilerleyen çocuğun yanında ve arka koltukta oturan yetişkinlerin rahat tavırları ise dikkati çekti. Küçük yaştaki çocuğa araç kullandırılmasına tepki gösteren vatandaşlar ise durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine şehir girişlerinde önlem alan polis, otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

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