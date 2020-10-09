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AKSARAY

Aksaray haberleri: Ağzında emzikli torununun eline silah verip ateş ettirdi

Emzikli torununun eline silah verip ateş ettiren dede gözaltına alındı

Aksaray’da köy düğününde iki yaşındaki ağzında emzikli torununun eline tutuşturduğu silahla ateş eden dede büyük tepki topladı. Üstüne üstük bir de bu anların görüntüsünü “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle sosyal medyada paylaşan dede gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Ahmet K.'nın torununa ateş ettirdiği anlar...
Ahmet K.'nın torununa ateş ettirdiği anlar...

Aksaray'da, Ahmet K. (48) ailesiyle birlikte merkeze bağlı Göksügüzel köyünde akrabalarının düğün törenine katıldı. Köydeki müstakil evin bahçesinde gerçekleştirilen düğün töreninde torunu 2 yaşındaki E.D.’yi kucağına alan dede Ahmet K., kurusıkı tabancayı ağzında emzikli torununun eline tutuşturdu. Dedi Ahmet K., ne olduğunu bilmeyen torununun eline tutuşturduğu kurusıkı silahı 2 kez ateşledi.

Ahmet K.'nın torununa ateş ettirdiği anlar...

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Geri tepen tabanca çocuğun başına çarptı

Ateş sırasında geri tepen silahın başına çarptığı küçük çocuk, kafasını kaşırken, dedi Ahmet K. de bu durumu gülerek karşıladı. Tabancasını ateşlemeye devam eden Ahmet K.’nin bu görüntüleri bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Çekilen görüntüleri alan dedi Ahmet K., “Şimdiden alışıyor koçum” sözleriyle sosyal medyada paylaştı. Herkesi şaşkına çeviren görüntüler üzerine Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri harekete geçerek dedenin peşine düştü. Yapılan araştırmalar neticesinde merkeze bağlı Göksügüzel köyünde ikamet ettiği belirlenen dede Ahmet K. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirilen Ahmet K. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
Ahmet K. gözaltına alındı.
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