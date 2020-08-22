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AKSARAY

Aksaray haberleri: Aksaray'da yetiştiriliyor: Hücreleri yeniliyor, kanseri engelliyor

Aksaray'da 'gençlik iksirini' yetiştiriyorlar: Hücreleri yeniliyor, kanseri engelliyor

Aksaray’da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde dünyada dikkat çeken sağlık deposu bir meyve olarak biliniyor. Hücreleri yenilediğini ve kanseri engellediğini belirten Goji Berry meyvesini üreten Mehmet Çekil, "Goji Berry’nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor" dedi. Ayrıca Çekil meyvenin Çin’deki isminin gençlik iksiri olarak adlandırıldığını söyledi.

Haber Merkezi İHA
Aksaray’da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor.
Aksaray’da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor.

Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü Goji Berry meyvesini üreten Mehmet Çekil (52) meyvenin Çin’deki isminin gençlik iksiri olarak adlandırıldığını söyledi.

"Goji beryy"de de hile çıktı
EKONOMİ
"Goji beryy"de de hile çıktı

Aksaray’da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor.

"Yaşlanmayı geciktiriyor, ciltteki kırışıklığı geciktiriyor"

Hücre yenileme ve kanser hücrelerinin gelişmesini engelleme gibi birçok hastalıkta etkili olan Goji Berry’nin yaşlanmaya da etki gösterdiğini belirten Çekil, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Goji Berry tıbbi aromatik bir bitki. Goji Berry’nin ana vatanı Tibet. Çin’de çok üretiliyor. Şu anda dünya piyasasına Çin hakim. Ülkemizde de son 8-10 yıldır bahçeler kurulmaya başladı. Bizim bahçemiz de 6 yaşında. Geçen yıl ve bu yıl ciddi ürün aldık. Goji Berry’nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor. Yaşlılık da böyle oluşuyor. Ama Goji Berry’ye gençlik iksiri denmesinin sebebi hücre yenileme özelliği var. Yaşlanmayı geciktiriyor, ciltteki kırışıklığı geciktiriyor.”

'Gençlik iksiri'ni yetiştirmeye başladılar: Talebe yetişemiyorlar
EKONOMİ
'Gençlik iksiri'ni yetiştirmeye başladılar: Talebe yetişemiyorlar

Aksaray’da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor.

“Tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve”

Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Goji Berry meyvesinin tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

  • “Goji Berry antioksidan bir bitki. Aynı zamanda tıbbi aromatik bir bitki. İlimizde de Goji Berry alternatif bir ürün olarak 2018 yılında bir çiftçimize Goji Berry bahçesi kurulmasına teknik destek verdik. Aynı zamanda çiftçimiz bu bahçeyle yılın tarım ödülünü aldı. Bu bahçede şu anda yem yaş hem kuru Goji Berry üretiliyor. Buradan da hem Türkiye’ye hem yurt dışına satılıyor. Bu meyvenin antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirme ve birçok hastalığa da iyi geliyor. Şu an için üretim de devam ediyor.”

Aksaray'da 'gençlik iksirini' yetiştiriyorlar: Hücreleri yeniliyor, kanseri engelliyor
FOTOĞRAF 7
Title
Aksaray’ın Hasan Dağı eteklerinde yetiştirilen ve faydası saymakla bitmeyen 2017 Oscar kalite ödüllü Goji Berry meyvesini üreten Mehmet Çekil (52) meyvenin Çin’deki isminin gençlik iksiri olarak adlandırıldığını söyledi.
Title
Hücre yenileme ve kanser hücrelerinin gelişmesini engelleme gibi birçok hastalıkta etkili olan Goji Berry’nin yaşlanmaya da etki gösterdiğini belirten Çekil, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
“Goji Berry tıbbi aromatik bir bitki. Goji Berry’nin ana vatanı Tibet. Çin’de çok üretiliyor. Şu anda dünya piyasasına Çin hakim. Ülkemizde de son 8-10 yıldır bahçeler kurulmaya başladı. Bizim bahçemiz de 6 yaşında. Geçen yıl ve bu yıl ciddi ürün aldık. Goji Berry’nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor. Yaşlılık da böyle oluşuyor. Ama Goji Berry’ye gençlik iksiri denmesinin sebebi hücre yenileme özelliği var. Yaşlanmayı geciktiriyor, ciltteki kırışıklığı geciktiriyor.”
Title
Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav ise Goji Berry meyvesinin tıbbi aromatik ve antioksidan içeren bir meyve olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Title
“Goji Berry antioksidan bir bitki. Aynı zamanda tıbbi aromatik bir bitki. İlimizde de Goji Berry alternatif bir ürün olarak 2018 yılında bir çiftçimize Goji Berry bahçesi kurulmasına teknik destek verdik. Aynı zamanda çiftçimiz bu bahçeyle yılın tarım ödülünü aldı. Bu bahçede şu anda yem yaş hem kuru Goji Berry üretiliyor. Buradan da hem Türkiye’ye hem yurt dışına satılıyor. Bu meyvenin antioksidan etkisinden dolayı bağışıklık sistemini kuvvetlendirme ve birçok hastalığa da iyi geliyor. Şu an için üretim de devam ediyor.”
Title
Title
Aksaray'da 'gençlik iksirini' yetiştiriyorlar: Hücreleri yeniliyor, kanseri engelliyor
Aksaray'da organik yetiştirilen Goji Berry meyvesi ihraç ediliyor. İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde dünyada dikkat çeken sağlık deposu bir meyve olarak biliniyor. Hücreleri yenilediğini ve kanseri engellediğini belirten Goji Berry meyvesini üreten Mehmet Çekil, "Goji Berry'nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor" dedi.
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