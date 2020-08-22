Aksaray'da 'gençlik iksirini' yetiştiriyorlar: Hücreleri yeniliyor, kanseri engelliyor

“Goji Berry tıbbi aromatik bir bitki. Goji Berry’nin ana vatanı Tibet. Çin’de çok üretiliyor. Şu anda dünya piyasasına Çin hakim. Ülkemizde de son 8-10 yıldır bahçeler kurulmaya başladı. Bizim bahçemiz de 6 yaşında. Geçen yıl ve bu yıl ciddi ürün aldık. Goji Berry’nin birçok hastalığa faydası var. Önde gelen şeyler, prostata iyi geliyor, kanser hücrelerinin gelişmesini engelliyor, antioksidan bir bitki, kan basıncını artırıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hücre yenilemesinde büyük faydası var. İdrar yollarında faydası var. İnsan vücudu belli bir yaştan sonra ölen hücrelerin yerine yenilerini yaparken, diyelim 1 milyon hücre ölmüş ise 900 binini yeniliyor. Yaşlılık da böyle oluşuyor. Ama Goji Berry’ye gençlik iksiri denmesinin sebebi hücre yenileme özelliği var. Yaşlanmayı geciktiriyor, ciltteki kırışıklığı geciktiriyor.”