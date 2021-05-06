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Gündem Aksaray Valiliği 48 mahalledeki bakkalların veresiye defterini kapattı
AKSARAY

Aksaray Valiliği 48 mahalledeki bakkalların veresiye defterini kapattı

Aksaray Valiliği, 48 mahallede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alan kişilerin bakkal borçlarını ödedi. Vali Hamza Aydoğdu, "Bugün bütün birim amirlerimizle bu bakkallarımıza gidiyoruz. Orada veresiye olarak alışveriş yapan SYDV tarafından desteklenen vatandaşlarımızın borçlarını ramazan ayında Valilik olarak kapatacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Aksaray Valiliği 48 mahalledeki bakkalların veresiye defterini kapattı
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki heyetle kentteki bakkalları ziyaret etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki heyetle kentteki bakkalları ziyaret edip, halkın veresiye defterlerindeki borçları ödedi.

DHA

Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı: 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı
GÜNDEM
Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı: 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı

Vali Aydoğdu, 48 mahallede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan destek alanların bakkal borçlarının ödendiğini belirtti.

DHA

Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı: Bakkaldaki veresiye defterini kapattı
GÜNDEM
Gizemli hayırsever bu kez Diyarbakır’da ortaya çıktı: Bakkaldaki veresiye defterini kapattı

Aydoğdu, "Aksaray yine güzel bir hayırseverlik örneği gösteriyor. Aksaray merkezde bizim 48 mahallemiz var. Bu mahallelerimizde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na kayıtlı alışveriş yapan veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Bugün bütün birim amirlerimizle bu bakkallarımıza gidiyoruz. Orada veresiye olarak alışveriş yapan SYDV tarafından desteklenen vatandaşlarımızın borçlarını ramazan ayında Valilik olarak kapatacağız" dedi.

Gizemli hayırsever depremzedeleri sevindirdi
FOTOĞRAF 13
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İstanbul’da gecekondu mahallelerinde vatandaşlara para dağıtan iş insanı da kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi ile başta Kızıltepe köyü olmak üzere birçok köyde, dar gelirli 500 aileye içinde bin TL bulunan zarfları ve gıda kolileri dağıttı.
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‘Robin Hood’ olarak anılan hayırsever iş insanı, mahalle ve köy bakkallarına da giderek, borç defterinde uzun süre borcunu ödeyemeyen kişilerin borçlarını kapattı.
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Çocuklara da 200'er TL harçlık dağıtan iş insanı depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybeden Cahide Erdağ'a ayrıca 5 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvan aldı.
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İş insanının İstanbul’da olduğu gibi çok sayıda kişiyle birlikte dağıtımı yaptığı öğrenildi.
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Hayırseverin yardımda bulunduğu Cahide Erdağ, depremde damadını, eniştesini ve komşusunu kaybettiğini söyleyerek, Hayırsever vatandaş buraya geldi. Zarfın içinde para verdi, yiyecek-içecek yardımında bulundu. Bana 5 koyun, 3 tane dana verdi ifadelerini kullandı.
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Ahmet Ardıç ise Bir adam borcumu ödemiş, markete borcum kalmamış. Allah ondan razı olsun. Çok sevindim. Cebimde 5 lira var sadece, nasıl sevinmeyeyim. Ben yaklaşık 27 yıldır burada yaşıyorum diye konuştu.
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Hayırseverin ilk olarak gittiği ve veresiye defterindeki tüm borçları sildiği marketin sahibi Metin Balalan, Bir hayırsever depremzedelerin borçlarını vermek için marketimize geldi. Marketimiz de veresiye defterimizi açıp 'Borçları ödemek istiyorum' dedi.
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Hesabımızı yaptık, 3 esnafa olan birçok kişinin borçlarını kapattı. Ayrıca depremzede vatandaşların evlerine gidip yardımda bulunmuş. Allah ondan razı olsun dedi.
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Mahallede esnaf olan Mehmet Ünal ise Bir hayırsever buradaki borçları sildi. Allah ondan razı olsun. Genelde aylık borçlardı. Yaklaşık 6 bin TL borç ödedi. Mahallede de yardımda bulunmuş diye konuştu.
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'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
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200 lira harçlık alan minikler, gözlerine inanamadı.
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'Robin Hood' bu kez deprem bölgesinde
Gizemli hayırsever depremzedeleri sevindirdi
İstanbul'un çeşitli semtlerinde dar gelirli ailelere para dağıtan hayırsever iş insanı, bu kez 6.8 büyüklüğündeki depremin vurduğu Elazığ'da ortaya çıktı. 'Robin Hood' olarak anılan iş insanı, kent merkezi ve köylerde evleri hasar gören depremzedelere zarf içinde para yardımında bulunup, bakkal borçlarını kapattı.


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