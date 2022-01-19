Aksaray Valisi ile öğrencinin 'kar tatili' diyaloğu: Sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin

Kent merkezinde dün etkili olan kar yağışı sonrası Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Twitter hesabından "İlimiz genelinde her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda 19.01.2022 Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli personel ve hamile olanlar da bir gün izinli sayılacak" paylaşımda bulunarak, okulların tatil edildiğini açıkladı.

DHA

DHA

Vali Aydoğdu'nun paylaşımının altına Kazım Şaşmaz isimli bir öğrenci "Yarın okul tatil olmasa sabah antifriz içip, gidecektim" yazdı. Öğrencinin yorumuna Vali Aydoğdu "Kazım ‘sen içme’ diye tatil edildi, sana kıyamayız, sen bizim için değerlisin" diyerek cevap verdi, diyalog sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.