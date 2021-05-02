Aksaray Valisi'nden özel çocuk Burak ve ailesine özür ziyareti

AFAD ekibinin babası ile tartışması üzerine tedirginlik yaşayan özel çocuk Burak'ı sosyal medya üzerinden gören Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu harekete geçerek AFAD Müdürü Cezmi Türkmen, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik ve ekiplerle birlikte aileye ziyarette bulundu. Burak ile yakından ilgilenen Vali Aydoğdu, ailesiyle yaptığı görüşmede yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler hakkında bilgiler vererek yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.



İHA Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, yaşanan tartışmada tedirgin olan özel çocuk Burak ve ailesine AFAD ekibi ile özel bir ziyaret yaptı.

“Özür dilemek, haklısınız diyebilmek erdemliktir”

Burada bir açıklama yapan Vali Aydoğdu, “Bir yılı aşkındır salgınla mücadele ediyoruz. Her şeyden, en çok da sevdiklerimizden mahrum kaldık. Bütün dünya zor günlerden geçiyor. Sağlık ekiplerimiz başta olmak üzere güvenlik, AFAD ve tüm birimlerimizle her türlü fedakarlığı vererek sahadayız. Hepimizin tek gayesi var. En az hasarla ve el birliği ile bu günleri geride bırakmak. Zaman zaman istemeden de olsa kırgınlıklar, dargınlıklar olabiliyor. Sonuçta Şehri-i Süleha’nın sakinleriyiz. ‘İnsanlık hali’ diyebilmeliyiz. Biz birlikte kocaman bir aileyiz. Düşmüş olan kan şekerimizi baklava ile yükselttik. Ama daha tatlısı Burak’a sarılmak bütün yorgunluğumuzu aldı. Ayrıca konuşabilmek, anlayabilmek, erdemli olmanın binlerce yolu var. Bir tanesini de Burak evladımızın vesilesi ile yapmış olduk. ‘Kusura bakmayın, siz de haklısınız’ diyebilmek ne güzel şey” dedi.