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Gündem Aksarayda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı
AKSARAY

Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı

Aksaray'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 27 orman işçisi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte son 24 saatte kurtarılan kişi sayısı 117 oldu

Haber Merkezi AA
Aksarayda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı
Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan işçilere AFAD ve jandarma ekipleri ulaştı.

Merkeze bağlı Çavdarlı köyü Edek Yaylası'nda orman işçisi olarak çalışan 27 kişi, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.

AFAD ve jandarmadan ortak çalışma

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE, AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu işçilerin bulunduğu alana ulaştı.

Ekipler, donma tehlikesi geçiren işçileri kurtardı.

117 kişi kurtaruldı

Sağlık durumu iyi olan işçiler, kurtarma aracına alınarak merkeze getirildi.

Öte yandan, kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 117 kişinin ekiplerce kurtarıldığı öğrenildi.

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