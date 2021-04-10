Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı

Merkeze bağlı Çavdarlı köyü Edek Yaylası'nda orman işçisi olarak çalışan 27 kişi, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi.
AFAD ve jandarmadan ortak çalışma
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen UMKE, AFAD, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu işçilerin bulunduğu alana ulaştı.
Ekipler, donma tehlikesi geçiren işçileri kurtardı.
117 kişi kurtaruldı
Sağlık durumu iyi olan işçiler, kurtarma aracına alınarak merkeze getirildi.
Öte yandan, kentte kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 117 kişinin ekiplerce kurtarıldığı öğrenildi.