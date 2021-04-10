Aksaray'da kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 117 kişi kurtarıldı Aksaray'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 27 orman işçisi, ekipler tarafından kurtarıldı. Kentte son 24 saatte kurtarılan kişi sayısı 117 oldu

Haber Merkezi 10 Nisan 2021, 21:43 Son Güncelleme: 10 Nisan 2021, 21:46 AA