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İSTANBUL

Aksaray'da 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gerginlik sürüyor: 15 gözaltı

Aksaray'da komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği gerekçesiyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi gözaltına alındı. İki aile, geçen pazar günü de aynı sebepten kavga etmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı.

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Haber Merkezi DHA
Aksarayda köpek, yumurtaları yedi kavgasında gerginlik sürüyor: 15 gözaltı
Aksaray'da 'köpek, yumurtaları yedi' kavgasında gerginlik sürüyor.

Aksaray'da komşular arasında köpeğin kümesteki yumurtaları yediği gerekçesiyle çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi gözaltına alındı. İki aile, geçen pazar günü de aynı sebepten kavga etmiş, olayda 3 kişi yaralanmıştı.
3 KİŞİ YARALANDI
Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokakta oturan İsmail Yılmaz (30), geçen pazar günü, iddiaya göre komşusu İbrahim Kasımoğlu'na (33), 'köpeğin kümesteki yumurtaları yedi' diyerek tepki gösterdi. İki komşu arasında çıkan tartışma, aile fertlerinin de katılmasıyla taşlı ve sopalı kavgada dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı.


BUGÜN DE KAVGA ÇIKTI


Bugün saat 17.30 sıralarında ise iki komşu arasında aynı sebepten dolayı yine taşlı ve sopalı kavga çıktı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibinin müdahalesiyle sona erdi. Olayda yaralanan olmazken kavgaya karıştığı öne sürülen 15 kişi gözaltına alındı. Polis sokağa giriş- çıkışı kapatırken, evin önünde ise çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


Aksaray'da şaka gibi olay: Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi
FOTOĞRAF 16
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Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Erel’in (50) müstakil evinde beslediği köpek karşı komşusu olan İsmail Yılmaz’ın (30) önce bahçesine sonra da tavuk kümesine girerek yumurtalarını yedi. Köpeği kümeste yakalayan İsmail Yılmaz evinde bulundurduğu tüfeği alarak köpeğe ateş etti.
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Bu sırada köpeğine ateş edildiğini fark eden Esen Erel duruma müdahale etmek isterken İsmail Yılmaz tüfekle Esen Erel’e ateş ederek yaraladı. İki aile burada tüfek, taş ve sopalarla birbirine girerken, İsmail Yılmaz (30) ve Burcu Yılmaz (30) da sopa ve taşla darp edilerek yaralandı.
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Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
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3 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edilerek bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.<br>
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Köpek 70 kere avluya girip 40 yumurta yemiş<br><br>Polisin güçlükle yatıştırdığı kavgada yaşanan olayı anlatan İbrahim Kasımoğlu (33), “Mesele hayvan yüzünden. ‘Hayvan avluya girdi, bizim yumurtayı yedi’ diyorlar. Yumurtayı yediği için hayvana kurşunu basıyor. Hayvana kurşunu sıktıktan sonra da avluya gelip, ‘Sizi de vuracağım’ diyor. Ondan sonra da suçu olmayan kadına kurşun sıkıyor” dedi.
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Köpeğin 70 kere avluya girip 20’şerden 40 tane yumurtasını yediğini belirten Zeynep Yılmaz (50) ise “Ne kapım kaldı ne pencerem. Köpek varmış. Köpek benim bahardan beri 70 kere 20’şer 20’şer yumurtamı yedi. Ben birkaç kez kovaladım, birkaç kez görmezden geldim. Atlarından, eşeklerinden, malından ben buraya geleli bıktım. O yüzden kavga çıktı” şeklinde konuştu.
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Olayın ardından tüfekle hem köpeği hem de Esen Erel’i yaralayan İsmail Yılmaz gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda bölgede güvenlik önlemleri halen sürüyor.
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Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu 3 yaralı
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Aksaray'da şaka gibi olay: Köpek kümese girip yumurtaları yedi, iki aile birbirine girdi
Aksaray'da köpeğin kümese girip yumurtaları yemesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada tüfek, taş ve sopalar konuştu. Olayda bir kişi tüfekle iki kişi de darp sonucu yaralanırken kavgaya neden olan köpek de tüfekle hafif yaralandı.


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