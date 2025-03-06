Aksaray'da korkutan görüntü: Yaklaşık 4 metre derinliğinde

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu. Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.