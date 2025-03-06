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Aksaray'da korkutan görüntü: Yaklaşık 4 metre derinliğinde

Aksaray'da korkutan görüntü: Yaklaşık 4 metre derinliğinde

09:526/03/2025, Perşembe
IHA
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Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu.
Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde obruk oluştu.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu. Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk vatandaşları korkuttu.

Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren vatandaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.

#Aksaray
#Eskil
#Obruk

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