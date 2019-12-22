Aksaray'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü 2 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Aksaray'daki kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yağız Kaan Duran (18) idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, 12. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Armutlu Köy Yolu Kavşağında Ahmet K.’nın (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak şarampole savruldu.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

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Kazada sürücü Yağız Kaan D. ve otomobilde bulunan Alihan S. (18), Ramazan Furkan A. (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaralılara ilk mü dahaleyi olay yerinde yaptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Furkan A., Alihan S. ve Yağız Kaan D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar Burak K. (19) ve Mustafa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.