Gündem Aksarayda otomobil TIRın altına girdi 3 ölü 2 yaralı
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Aksaray'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü 2 yaralı

Aksaray'da otomobil TIR'ın altına girdi: 3 ölü 2 yaralı

Aksaray'da otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Aksaray'daki kaza, saat 21.00 sıralarında Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yağız Kaan Duran (18) idaresindeki 06 E 5549 plakalı otomobil, 12. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Armutlu Köy Yolu Kavşağında Ahmet K.’nın (48) yönetimindeki 01 EJJ 70 plakalı TIR'ın altına girdi. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak şarampole savruldu.

Kaza, Aksaray - Adana Karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

Ankara'da servis minibüsü halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı
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Ankara'da servis minibüsü halk otobüsü ile otomobile çarptı: 5 yaralı

Kazada sürücü Yağız Kaan D. ve otomobilde bulunan Alihan S. (18), Ramazan Furkan A. (15), Burak K. (19) ve Mustafa A. (20) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri yaralılara ilk mü dahaleyi olay yerinde yaptı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Ramazan Furkan A., Alihan S. ve Yağız Kaan D. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yaralılar Burak K. (19) ve Mustafa A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir
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Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir

Milli Görüş Platformu Sözcüsü ve 20. dönem Zonguldak milletvekili Necmettin Aydın, son günlerde özellikle CHP'lilerin gündeme taşıdığı tank palet fabrikası ile Katar işbirliğinin sürekli tartışma konusu haline getirilmesine ilişin yaptığı değerlendirmede "Katar’ın tank palet işinde olması büyük bir avantajdır. Üreteceğiniz tankın hazır müşterisidir. Böyle dost bir ülkenin hedef gösterilmesi, ailenin Türkiye yatırımlarının polemik konusu yapılması aslında Türkiye’ye yapılacak en büyük kötülüktür. Tank palet üzerinden sürekli Katar’ı hedef göstermek aslında Türkiye’yi yalnızlaştırma projesine hizmettir. Türkiye’nin ne işi var Katar’da, ne işi var Libya’da, ne işi var Bosna’da demek, sizin ne işiniz var Diyarbakır’da ne işiniz var Kıbrıs’ta ve hatta ne işiniz var İstanbul’da demekle aynıdır" dedi.
Uçakta olay çıkaran kadının avukatı: Cezaevinden hastaneye sevkedildi
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Uçakta olay çıkaran kadının avukatı: Cezaevinden hastaneye sevkedildi

İstanbul'dan Kıbrıs’a gitmek için bindiği özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında olay çıkaran Nikar D.'nin avukatı Furkan Lokman, "Tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine götürüldü. Öğrendiğimiz kadarıyla gece 11-12 gibi oradaki mahkumların ve gardiyanların önerisiyle tekrar hastaneye sevki yapılmış. Şu anda hastanede gözetim altında" dedi. Avukat Tuğba İncel ise, Nigar D’nin ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulmasına ait Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin üçüncü fıkrasına göre yargılanabileceğini ve 5 ile 10 yıl arasında ceza alabileceğini söyledi.
Okulda alarm: Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti
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Okulda alarm: Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti

Denizli’nin Merkezefendi ilçesindeki bir okuldaki sınıfta hayır amaçlı dağıtılan kekten etkilenen öğrencilerden bazıları hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ambulanslar bazı öğrencileri hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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