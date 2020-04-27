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Gündem Aksarayda yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü 2 kişi yaralandı
İSTANBUL

Aksaray'da yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü: 2 kişi yaralandı

Aksaray'da yeraltı çarşısının merdivenlerine otomobil düştü: 2 kişi yaralandı

Fatih Aksaray'da İETT otobüsüyle bir otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü. Kazada iki kişi hafif yaralandı. Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.

Haber Merkezi DHA
Otomobil yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü
Otomobil yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü

Kaza saat 07.30 sıralarında Aksaray Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 34 EY 481 plakalı Süleyman Yağmur yönetimindeki otomobil seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 34 NL 8038 plakalı Erkan Balcancı yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştı.

DHA
Aksaray'da İETT otobüsü ile çarpışma sonucu otomobil, yeraltı çarşısından içeri düştü.
  • Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yağmur direksiyon hakimiyetini kaybederek yeraltı çarşısının camından aşağıya düştü.

Kazada otomobilde bulunan şoför Süleyman Yağmur ve ismi öğrenilemeyen bir kişi hafif yaralandı.

DHA
Kazada iki kişi hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri araç içinde bulunan hafif yaralı vatandaşları ambulansa teslim etti.

Ambulansta ayakta tedavi gören vatandaşların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA
Otomobil çekici yardımıyla yukarı çekildi.

Yeraltı çarşısından aşağıya düşen araç çekiciyle kaldırılmasının ardından kontrollü sağlanan trafik normale döndü.

Yeraltı çarşısının kapalı olması olası bir faciayı önledi.

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