Başbakanlık hayalini elçilere anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini bu kez Avrupa Birliği elçilerine anlattı.

Aralarında ABD’nin de yer aldığı 10 ülkenin büyükelçisinin ‘Osman Kavala serbest kalsın’ çağrısında büyükelçilerin avukatlığını yapan Akşener, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut başkanlığındaki AB büyükelçileri ile bir araya geldi.

Görüşmenin ittifak ortağı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kanal İstanbul ile ilgili tehdit içeren mektubun hemen sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti. Akşener, kendi hazırladıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi hakkında AB büyükelçilerine bilgi verdi. Akşener, başbakanlığına talip olduğunu belirttiği güçlendirilmiş parlamenter sistemine dönüş önerisini daha önce de CHP ve muhalefetten bazı partilere götürmüştü.

1,5 SAAT SÜRDÜ

AB rezidansında gerçekleştirilen yemekli toplantıda Akşener’e kurmaylarından Ahmet Kamil Erozan, Prof. Dr. Bahadır Erdem ve Aydın Adnan Sezgin eşlik etti. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda edinilen bilgilere göre, dış politikanın yanı sıra iç gelişmeler iç meselele de gündeme geldi.

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GÜNDEM Kılıçdaroğlu elçilere 'tehdit mektubu' yazarken Akşener Avrupa Birliği ülkelerinin elçileri ile buluştu