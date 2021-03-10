​Akşener geçiştirdi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'a yer vermesinin yankıları sürüyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Akşener'in net tutum almamasına dikkati çekti. Turan şu ifadeleri kullandı:
- "Bir tarafta milliyetçi, muhafazakar olduğunu iddia eden, diğer taraftan Kandil’i kendisine rehber edinen iki isim yan yana. ‘Her tarafa boncuk dağıtayım’ hesabı taşıyan bu tweet, İYİ Parti’nin yanında HDP’yle yapılmış gizli ittifaklarının adeta ifşası olmuş. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, ‘Tweeti arkadaşlarımızın çoğu beğenmedi. Saygı duyuyorum’ şeklinde geçiştirdi. Demek ki milliyetçi, muhafazakar, vatansever bir parti iddiasıyla siyasi yaşamına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı, HDP Eş Genel Başkanıyla yan yana anılmaktan rahatsız değil. Akşener konuya ‘ne İmamoğlu ne Buldan ne de partili arkadaşlarım kırılsın’ diye yaklaştı. Rahatsız olması demek ittifakın inkarı olacaktır ki bu da mümkün görünmüyor. Milletimizin izanı, irfanı bazılarının konuşamadıklarına, sustuklarına en güzel cevabı verecektir" dedi.