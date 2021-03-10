​Akşener geçiştirdi

Dünya

Kafkasya’da barış ihtimali: Öneriler ve engeller

Kafkasya’da bölgesel işbirliğinin gerçekleşmesi bölgede radikallerin, savaş yanlılarının ve düşmanlıkların devamından yana olanların işine yaramıyor. Düşmanlık ve nefret politikasından siyasi çıkar bekleyenler açısından bölgesel işbirliği bir hezimet anlamına gelmektedir. Bölgesel işbirliği nihai barış anlaşmasının imzalanması için mihenk taşı olabilir. Ermenistan’ın da bu konuda samimi davranarak 10 Kasım bildirisinin şartlarını bir pazarlık unsuru haline getirmemesi ve ikili müzakereler yoluyla uygulanmasının yollarını araması gelecek nesiller için barışın miras bırakılmasına hizmet edecektir.