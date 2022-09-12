Akşener iki aşireti birbirine verdi: Ardından istifa kararı geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta Şanlıurfa ziyareti sırasında Bucak aşireti ile bir araya geldiği ve Sedat Bucak'a vekil adaylığı teklif ettiği öne sürüldü. Ancak bu görüşme partide huzursuzluk yarattı. Rakip aşiretten Mahmut Cevheri, hem partiden hem de danışmanlık görevinden istifa etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2 Eylül'de partisinin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki il ve ilçe başkanlarıyla Urfa'da bir araya gelmişti. Daha sonra Akşener, Şanlıurfa'da Susurluk kazasından sağ çıkan Bucak Aşireti lideri ve eski DYP milletvekili Sedat Bucak ile görüşmüştü.

VEKİL ADAYLIĞI GÜNDEME GELDİ

Yerel basın bu görüşmenin İYİ Parti'de rahatsızlığa yol açtığını belirtti. İddiaya göre Akşener, ziyaretinde Bucak aşiretinden destek talebinde bulundu. Akşener'in Urfa'dan Sedat Bucak veya kardeşi Ahmet Ersin Bucak'ı 1. sıra milletvekili adayı yapmayı teklif ettiği öne sürüldü.

TEKLİF SONRASI İSTİFA GELDİ

Meral Akşener'in Sedat Bucak ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Şanlıurfa'nın diğer önde gelen aşiretlerinden Şıhanlı aşiretinin mensubu Mahmut Cevheri, İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki danışmanlık görevinden de, partiden de "fikir ayrılığı" gerekçesiyle istifa ettiğini duyurdu. Bölgede Akşener'in Bucak aşiretine yaptığı vekillik teklifinin bu istifayı getirdiği iddia

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