Akşener'den parti içi muhaliflere rest: Ben adayım isteyen karşıma çıksın

Yandaş gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti'nin seçimdeki başarısızlığının CHP'nin başarısızlığının gölgesinde kaldığını belirtti. Akşener'in CHP'ye omuz vermediğini söyleyen Saymaz, "Akşener 'Sizi bu kurtaracak' dediği altılı masayı tekmeleyip gitti. Büyük bir hataydı. Kazanacak aday söylemi adayın kendisine zarar verdi." dedi. Akşener'in bir yıllık seçim sürecinin 10 ayında "Kazanacak aday" vurgusu yaptığını ve bunun Kılıçdaroğlu olmadığını ima ettiğini ancak son iki ayda "Ben onu kastettim" dediğini belirten Saymaz, "Toplum bunu yer mi? Anadolu evladı bunu yer mi? Yemedi kimse." diye konuştu.