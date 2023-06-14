Akşener'den parti içi muhaliflere rest: Ben adayım isteyen karşıma çıksın

Meral Akşener, adaylığını istemeyen parti içi muhaliflere yanıt verdi.
İYİ Parti yönetimindeki bazı isimlerden oluşan Ortak Akıl Platformu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifasını isteyip “Taleplerimiz dikkate alınmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.
Bunun üzerine açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçimlerde aldıkları yenilgi sonrası 'istifa çağrılarına' kulak tıkayan Meral Akşener'in kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını duyurmuştu.
GİK üyeleriyle toplantı yaptı
Akşener'in adaylığını istemeyen parti içi muhaliflere Akşener'den de yanıt geldi. Önceki gün partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle toplantı yapan Akşener, hem seçimleri değerlendirdi hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.