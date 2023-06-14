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Akşener'den parti içi muhaliflere rest: Ben adayım isteyen karşıma çıksın

Kurultaya hazırlanan İYİ Parti'de Genel Başkan Meral Akşener'in adaylığını istemeyen parti içi muhaliflere Akşener'den yanıt geldi. Kendisinin yeniden aday olduğunu belirten Akşener, "Karşıma isteyen çıkabilir" dedi.

09:55 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Meral Akşener, adaylığını istemeyen parti içi muhaliflere yanıt verdi.

Meral Akşener, adaylığını istemeyen parti içi muhaliflere yanıt verdi.

İYİ Parti yönetimindeki bazı isimlerden oluşan Ortak Akıl Platformu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifasını isteyip “Taleplerimiz dikkate alınmazsa kongrede yeni bir kadro ve genel başkan ile yola devam edeceğiz” açıklamasında bulunmuştu.

Bunun üzerine açıklamada bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, seçimlerde aldıkları yenilgi sonrası 'istifa çağrılarına' kulak tıkayan Meral Akşener'in kurultayda yeniden genel başkanlığa aday olacağını duyurmuştu.

GİK üyeleriyle toplantı yaptı

Akşener'in adaylığını istemeyen parti içi muhaliflere Akşener'den de yanıt geldi. Önceki gün partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle toplantı yapan Akşener, hem seçimleri değerlendirdi hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

“Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım”

Cumhuriyet gazetesindeki habere göre bazı üyeler, Akşener’e, “
200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını”
iletti. “Gergin geçtiği” belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda Akşener’in karşısına aday çıkarmak istediği ve
“Hanımefendi (Akşener) parti yönetiminde ‘tek olmadığını’ görsün”
yorumlarının yapıldığı öğrenildi. Akşener’in ise muhalif üyelere,
“Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım”
sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.


#Meral Akşener
#İYİ Parti
#Kurultay
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