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ANKARA

Akşener'den tasfiyeye bahane: Zamanı yok

İYİ Parti’de divanda yapılan yankıları sürerken Genel Başkan Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu’nun divan dışı kalmasına “Değişik yollar denenecek” bahanesi buldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Akşenerden tasfiyeye bahane: Zamanı yok
Meral Akşener

İYİ Parti’de divanda yapılan yankıları sürerken Genel Başkan Meral Akşener, Yavuz Ağıralioğlu’nun divan dışı kalmasına “Değişik yollar denenecek” bahanesi buldu. Akşener katıldığı bir televizyon programında, görevden alınmalarla ilgili “Koray Bey’in görevden alınmasıyla ilgili herhangi bir şikâyeti yok. Başından beri beraber yol yürüdüğümüz bir arkadaşımız. Koray Bey partiyi en zor zamanda teşkilatlandırdı, seçime soktu. Huzurunuzda kendisine teşekkür ediyorum. Dediğim gibi gençlik ile teşkilatı başka bir şekilde match edeceğim. Onun için kendime bağladım. Ayrı bir sistem üzerinde yürüyeceğiz” dedi.

MİLLETVEKİLLİĞİYLE OLMUYORMUŞ

  • Akşener, Ağıralioğlu’nun da liste dışı bırakılmasına şu açıklamayı yaptı: “Yavuz Bey’in yerine gelen arkadaşımız milletvekili değil. Yine gördük ki, yurt dışı Türklerle ilgili olarak milletvekili arkadaşlarımızın zamanı yok. Oysaki yerine gelen Rıdvan Uz kardeşimiz, yurt dışı oylar sebebiyle milletvekilliğini kaybetti. Bu arkadaşımız milletvekili değil. Gidecek, ayda bir evini görmeye gelecek. Dolayısıyla biz partimizde seçime hazırlığa dair çalışma yapıyoruz.”

ADAYLIKLARINA SICAK BAKIYOR

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına sıcak baktığını yineledi.

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