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Akşener'in 'Boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi 40 gün sonra tamamlanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 20'inci gününde hız kesmeden devam ediyor. Defne Devlet Hastanesi'nin 40 gün sonra hizmet vereceği açıklandı. Hastane, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanımla hastalarını kabul edecek.

09:57 . 14/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedef aldığı Defne Devlet Hastanesi 40 gün sonra tamamlanacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedef aldığı Defne Devlet Hastanesi 40 gün sonra tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.

Erdoğan, deprem konutlarının ve Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma çalışmasının hemen başlatılması talimatını verdi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların temelini attı: Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da kalıcı konutların temelini attı: Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da afet konutları ve hastanelerin temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. Muhalefetin 11 kenti ayağa kaldırmak için istenilen bir yıllık süreyle ilgili "Acele ediyorsunuz" eleştirilerine yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milyonlarca vatandaşımızın kimsenin keyfini bekleyecek vakti de sabrı da dermanı da yok. Hatay yaralıyken diğer 80 ilimiz sağlıklı olamaz. Bu imtihanı birlikte vereceğiz." dedi. "Bugün ana muhalefetin 11 büyükşehir belediyesi var. Nerede bu belediyeler? Acaba bu belediyeler buralara uğradı mı?" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkılan her şey yenisiyle inşa edilene kadar buralardan ayrılmayacağız." diye konuştu.


Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken muhalefet de algı operasyonlarını sürdürdü. Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Erdoğan'ın temel atma törenine ilişkin yaptığı gerçek dışı açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi.

Akşener 'Sahte temel atma töreni' diyerek hedef almıştı

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan'ın katıldığı törene 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı.

Boş araziye beton döküldüğünü öne süren Akşener,
" 'Hastane temeli atıyoruz' diye, Türkiye’ye yutturmaya kalktılar." d
edi.

Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 20'inci gününde hız kesmeden devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Defne ilçesi Bostancık Mahallesi’nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma 24 saat aralıksız çalışıyor.

40 gün sonra hizmet verecek

Hastanenin temel atma töreninin üzerinden 20 gün kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen Defne Devlet Hastanesi'nin 40 gün sonra hizmet vereceği açıklandı.

Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanımla hastalarını kabul edecek.



#Defne Devlet Hastanesi
#Hatay
#Meral Akşener
24 dakika önce
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