Akşener'in 'Boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi 40 gün sonra tamamlanıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hedef aldığı Defne Devlet Hastanesi 40 gün sonra tamamlanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay Hatay’ın İskenderun ilçesinde "Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni"nde Defne Devlet Hastanesi’nin de temelini attı.
Erdoğan, deprem konutlarının ve Defne Devlet Hastanesi’nin temel atma çalışmasının hemen başlatılması talimatını verdi.
Depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ederken muhalefet de algı operasyonlarını sürdürdü. Muhalif haber siteleri ve sosyal medya hesaplarının Erdoğan'ın temel atma törenine ilişkin yaptığı gerçek dışı açıklamalara İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de destek verdi.
Akşener 'Sahte temel atma töreni' diyerek hedef almıştı
Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, Erdoğan'ın katıldığı törene 'sahte temel atma töreni' diyerek depremzedeler için yapılan çalışmaları hedef aldı.
Akşener'in 'Hastane temeli atıyoruz diye boş araziye beton döktüler' dediği Defne Devlet Hastanesi'nde inşaat çalışmaları 20'inci gününde hız kesmeden devam ediyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise devam eden çalışmaları yakından takip ediyor. Defne ilçesi Bostancık Mahallesi’nde inşasına başlanan hastanede hummalı çalışma 24 saat aralıksız çalışıyor.
40 gün sonra hizmet verecek
Hastanenin temel atma töreninin üzerinden 20 gün kadar kısa bir zaman geçmesine rağmen Defne Devlet Hastanesi'nin 40 gün sonra hizmet vereceği açıklandı.
Defne Devlet Hastanesi, 80 yoğun bakım yatağıyla, 12 ameliyathanesiyle, tüm branşlarda hizmet verebilecek bir donanımla hastalarını kabul edecek.