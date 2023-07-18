Akşener'in danışmanı iddiaları yalanladı: CHP ile yerel seçim ittifakı olmadı

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim ittifakı konusunda anlaştığı haberlerine, İYİ Parti cephesinden yalanlama geldi. Gerçek Gündem'in haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Murat İde, "İYİ Parti’nin, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için, bazı Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili talepte bulunduğu, CHP yönetiminin de bu talebe olumlu yaklaştığı iddiasını barındıran söz konusu haberdeki iddia ve içeriklerin gerçek dışı olduğunu üzülerek bildirmek isteriz" dedi.