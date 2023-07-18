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Gündem

Akşener'in danışmanı iddiaları yalanladı: CHP ile yerel seçim ittifakı olmadı

İYİ Parti ve CHP'nin yerel seçimlerde ittifakla hareket edip etmeyeceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta yapılan temas trafiği sonrası ittifak görüşmesi mi yapıldı yorumları gelmişti. O görüşmelere ilişkin Akşener'in Danışmanı Murat İde, "İYİ Parti’nin, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için, bazı Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili talepte bulunduğu, CHP yönetiminin de bu talebe olumlu yaklaştığı iddiasını barındıran söz konusu haberdeki iddia ve içeriklerin gerçek dışı olduğunu üzülerek bildirmek isteriz" ifadelerini kullandı.

14:38 . 18/07/2023 Salı
Diğer
Akşener-Kılıçdaroğlu

Akşener-Kılıçdaroğlu

CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçim ittifakı konusunda anlaştığı haberlerine, İYİ Parti cephesinden yalanlama geldi. Gerçek Gündem'in haberine göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Danışmanı Murat İde, "İYİ Parti’nin, Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler için, bazı Büyükşehir Belediyeleri ile ilgili talepte bulunduğu, CHP yönetiminin de bu talebe olumlu yaklaştığı iddiasını barındıran söz konusu haberdeki iddia ve içeriklerin gerçek dışı olduğunu üzülerek bildirmek isteriz" dedi.

Yalanlama geldi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak arasında yapılan görüşmede yerel seçim ittifakının konuşulduğu iddia edilmişti.





#CHP
#İYİ Parti
#Murat İde
44 dakika önce
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