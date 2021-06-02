Gündem Akşenerin Hatay tiyatrosu
ANKARA

Akşener'in Hatay tiyatrosu

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde girdiği kuyumcu dükkanında “İşler nasıl” diye sorunca “İyi” karşılığını aldı. Akşener olumsuz cevap alamayınca devreye giren bir genç, kuyumcuda çalışıyormuş gibi kameralara Türkiye’yi kötüledi. Kuyumcunun da şaşkınlıkla izlediği kişi CHP Gençlik Kolları üyesi Reşat Kayman çıktı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Akşenerin Hatay tiyatrosu
Akşener, kuyumcunun işlerinin iyi olduğunu söylemesi üzerine devreye giren CHP’li genç Reşat Kayman, Türkiye aleyhine sözler sarfetmişti.

Yaptığı il ziyaretlerinde tiyatro sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir oyunu ortaya çıktı.

Akşener, önceki gün Hatay programında Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girdi. Esnafa işleri konusunda sorular soran Akşener, kendisine verilen cevaplardan olumsuz bir durum çıkaramadı. Olay esnasında tezgahın arkasına geçen genç bir vatandaş, Türkiye’yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, “Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum” dedi.

İşte Akşener'in garibanları
GÜNDEM
İşte Akşener'in garibanları

TEZGAHTAR DEĞİL

  • Akşener’in tiyatrosu çok geçmeden ortaya çıktı. Dükkan sahibi tezgahın arkasına geçip kendini esnaf olarak tanıtan genci tanımadığını söyleyince, oynanan tiyatro ifşa oldu. Dükkan sahibi “Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller” diyerek bu genci daha önce hiç görmediğini ve yanında çalışmadığını belirtti.

Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar
GÜNDEM
Esnaftan olumsuz yanıt alamayan Meral Akşener'in karşısına CHP gençlik kollarından genci esnaf gibi çıkarttılar

DEVREYE CHP’Lİ GİRDİ

Dükkan sahibinin sözlerinin ardından isminin Reşat Kayman olduğu öğrenilen genç, “CHP gençlik kollarındayım” yanıtını verdi. Akşener geçtiğimiz nisan ayında da Konya’da bir esnafla olan diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Akşener, videoda yer alan esnafı mağdur olarak niteleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme yapmıştı. Çok geçmeden söz konusu esnafın lüks arabalarla fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'yı açamaz" diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Ayasofya'yı açamaz" diyen Akşener şimdi de Taksim Camii çıkışıyla gündemde
  • Bir grup toplantısında da kürsüye emekli polis diye çıkarttığı bir kadın, İYİ Parti İstanbul İl yönetimi üyesi ve milletvekili adayı olduğunu söyleyince, Akşener, kadını susturmaya çalışmıştı. Akşener, Erdoğan’ı katliamcı Netanyahu’ya benzettikten sonra Rize’de sahaya inmişti. Çevre illerden adam toplayarak gövde gösterisi yapmak için Rize’ye giden Akşener’in yanındaki ekip, Akşener’e soru sormak isteyen esnafa saldırmıştı.
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