Akşener'in Hatay tiyatrosu

Yaptığı il ziyaretlerinde tiyatro sergileyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bir oyunu ortaya çıktı.
Akşener, önceki gün Hatay programında Kırıkhan ilçesinde bir kuyumcu dükkanına girdi. Esnafa işleri konusunda sorular soran Akşener, kendisine verilen cevaplardan olumsuz bir durum çıkaramadı. Olay esnasında tezgahın arkasına geçen genç bir vatandaş, Türkiye’yi kötülemeye başladı. Kendisini tezgahtar olarak tanıtan kişi, “Bu ülkede konuşmak istiyorum. Derdimi anlatmak istiyorum” dedi.
TEZGAHTAR DEĞİL
- Akşener’in tiyatrosu çok geçmeden ortaya çıktı. Dükkan sahibi tezgahın arkasına geçip kendini esnaf olarak tanıtan genci tanımadığını söyleyince, oynanan tiyatro ifşa oldu. Dükkan sahibi “Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller” diyerek bu genci daha önce hiç görmediğini ve yanında çalışmadığını belirtti.
DEVREYE CHP’Lİ GİRDİ
Dükkan sahibinin sözlerinin ardından isminin Reşat Kayman olduğu öğrenilen genç, “CHP gençlik kollarındayım” yanıtını verdi. Akşener geçtiğimiz nisan ayında da Konya’da bir esnafla olan diyaloğunu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Akşener, videoda yer alan esnafı mağdur olarak niteleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gönderme yapmıştı. Çok geçmeden söz konusu esnafın lüks arabalarla fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
- Bir grup toplantısında da kürsüye emekli polis diye çıkarttığı bir kadın, İYİ Parti İstanbul İl yönetimi üyesi ve milletvekili adayı olduğunu söyleyince, Akşener, kadını susturmaya çalışmıştı. Akşener, Erdoğan’ı katliamcı Netanyahu’ya benzettikten sonra Rize’de sahaya inmişti. Çevre illerden adam toplayarak gövde gösterisi yapmak için Rize’ye giden Akşener’in yanındaki ekip, Akşener’e soru sormak isteyen esnafa saldırmıştı.