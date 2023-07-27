Akşener'in ihracını istediği İYİ Partili Ethem Baykal: Elimizde atom bombası gibi belgeler var

İYİ Parti'de ihraç süreci devam eden Ethem Baykal, ellerinde atom bombası niteliğinde belgeler olduğunu söyledi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz ay gerçekleşen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nda parti içi muhaliflere yönelik zehir zemberek ifadeler kullanmıştı.
Akşener partisinin kurultayında muhalifleri yerden yere vurmuştu: Saygısızlar ne istiyorsunuz?
İhracı istenen Ethem Baykal: Elimizde belgeler var
Akşener'in sert açıklamalarına sahne olan kurultayın ardından Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın partiden ihracı istendi. Akşener'in ihracını istediği Ethem Baykal, katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ensonhaber yayınına katılan Baykal, ellerinde önemli belgeler olduğunu açıkladı.
"Bazılarına kelepçe taktığımız günü göreceğiz"
Baykal'ın açıklamaları şu şekilde oldu: