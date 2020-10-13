Akşener'in kürsüye çıkardığı iş adamı Kaya: İşsizler iş aramıyor, iş mahkemeleri işçi lehine karar veriyor bu adaletsizlik

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki krizin gölgesinde grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlemler ve ekonomiye ilişkin mesajlar veren Akşener, hükümeti hedef aldı.
İŞ ADAMINA KÜRSÜYÜ VERDİ
Akşener, konuşmasının ardından kürsüye Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’yı davet etti.
‘İŞ ARAMIYORLAR’
Kaya, konuşmasında ilginç açıklamalarda bulundu. İşsizlerin iş aramadığını öne süren Kaya, “Mesleki eğitim almış eleman bulmakta zorlanıyoruz. Pandemi nedeniyle birçok işsiz insan varken maalesef bu insanların bir bölümünün iş aramadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.
'MAHKEMELER İŞÇİDEN YANA'
İşveren ve işçi arasındaki anlaşmazlıklara değinen Kaya, ''İş mahkemeleri yüzde 90 oranında işçi lehine karar veriyor. Bu da ortaya adaletsiz bir tablo çıkarıyor'' diye konuştu.
‘EKONOMİ CANLANDI’
Ekonomide atılan adımların canlanmaya sebep olduğunu ifade eden Kaya, “Ülkemizde 3. çeyrekte, alınan tedbirlere ve teşviklere bağlı olarak bir canlanma olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.