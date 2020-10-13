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Gündem Akşenerin kürsüye çıkardığı iş adamı Kaya İşsizler iş aramıyor, iş mahkemeleri işçi lehine karar veriyor bu adaletsizlik
POLİTİKA

Akşener'in kürsüye çıkardığı iş adamı Kaya: İşsizler iş aramıyor, iş mahkemeleri işçi lehine karar veriyor bu adaletsizlik

İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in, hükümeti eleştirmesi için kürsüye çıkardığı iş insanı Ramazan Kaya, ilginç açıklamalarda bulundu. Kaya işsizlerin iş aramadığını ifade edip, iş mahkemelerinin yüksek oranda işçi lehine karar verdiğini bu durumun da adaletsizliğe neden olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İş adamı Ramazan Kaya İYİ Parti grubuna hitap etti.
İş adamı Ramazan Kaya İYİ Parti grubuna hitap etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisindeki krizin gölgesinde grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan önlemler ve ekonomiye ilişkin mesajlar veren Akşener, hükümeti hedef aldı.

AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grubuna hitap etti.

İŞ ADAMINA KÜRSÜYÜ VERDİ

Akşener, konuşmasının ardından kürsüye Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya’yı davet etti.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya

‘İŞ ARAMIYORLAR’

Kaya, konuşmasında ilginç açıklamalarda bulundu. İşsizlerin iş aramadığını öne süren Kaya, “Mesleki eğitim almış eleman bulmakta zorlanıyoruz. Pandemi nedeniyle birçok işsiz insan varken maalesef bu insanların bir bölümünün iş aramadığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

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'MAHKEMELER İŞÇİDEN YANA'

İşveren ve işçi arasındaki anlaşmazlıklara değinen Kaya, ''İş mahkemeleri yüzde 90 oranında işçi lehine karar veriyor. Bu da ortaya adaletsiz bir tablo çıkarıyor'' diye konuştu.

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Akşener'in kürsüye alıp 'işsiz ve ümitsiz' hayat hikayesini anlattırdığı gencin yurt dışında lüks eğlence mekanlarında fotoğrafları çıktı
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ekonomideki son durumu sert bir dille eleştiren Akşener, 'işsiz ve ümitsiz' olarak tanıttığı Serhan Koray Çifçi adlı genci kürsüye davet edip konuşturdu. 'Zorluklarla dolu' hayat hikayesini anlatan o gencin yurt dışında çeşitli ülkelerde eğlence mekanlarında fotoğrafları ortaya çıktı.


‘EKONOMİ CANLANDI’

Ekonomide atılan adımların canlanmaya sebep olduğunu ifade eden Kaya, “Ülkemizde 3. çeyrekte, alınan tedbirlere ve teşviklere bağlı olarak bir canlanma olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu.

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