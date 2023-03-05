Akşener'in masadan kalkması sonrası Demirtaş'tan ilk sözler

Meral Akşener, masayı devirirken CHP’den iki ismi çekip almak istedi. Bu zamana kadar üzerlerinde “hak iddia” ediyordu zaten. Ancak ne Mansur Yavaş ne de Ekrem İmamoğlu hem Akşener’in hem de muhalif genç seçmenlerin kendilerinden bekledikleri cesareti gösteremediler. Açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu kadar cesur olamadılar.İmamoğlu ve Yavaş, Akşener’in kendilerine yaptığı çağrıdan 9 saat sonra (23.40) aynı anda Twitter’dan bir mesaj yayınladılar. Her iki başkan da Kemal Kılıçdaroğlu’nun iradesini dest