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Akşener'in masadan kalkması sonrası Demirtaş'tan ilk sözler

Terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş, cezaevinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan kalkmasıyla ilgili bir mesaj gönderdi.

08:41 . 5/03/2023 Pazar
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Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp Altılı Masa'dan kalktı. 6 Mart'ta adayın açıklanacağı toplantıya da katılmayacağı açıklanan Akşener, böylece Millet İttifakı'ndan ayrılmış oldu.

Peş peşe paylaşım yaptı

Akşener'in masadan kalkmasının ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan konu hakkında bir açıklama geldi. Tutuklu bulunan Demirtaş, sosyal medya üzerinden peş peşe paylaşım yaptı. Demirtaş, "Merak etmeyin, liderlerin de sadece bir oyu var, aynen sizin gibi. Mühür sizin elinizde. Güzel yarınlar sizin elinizde. Siz halksınız. İnandığınız yolda yürüyün, liderler sizin arkanızdan gelsin. Dünden daha fazla birlik olacağız, daha sıkı sarılacağız birbirimize. Sen ben yok, biz varız ve birlikte başaracağız." dedi.




#Selahattin Demirtaş
#Meral Akşener
#Altılı Masa
1 saat önce
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Akşener'in masadan kalkması sonrası Demirtaş'tan ilk sözler
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