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KARS

Akyaka Kanyonu turizme kazandırılıyor

Kars’ın Akyaka ilçesinde bulunan yaklaşık 10 kilometrelik Akyaka Kanyonu’nun turizme kazandırılması için hazırlanan proje hayata geçiriliyor. Kaymakam Çakas, “Kanyonda, dere ıslahı çalışmaları yapılacak. Doğa sporları yapılabilmesi için altyapı ve düzenleme çalışmaları devam ediyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Akyaka Kanyonu
Akyaka Kanyonu

Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran ve çöp birikintilerinden temizlenen Kars’taki Akyaka Kanyonu’nun, turizme kazandırılması için çalışmalar yapılıyor. Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünden başlayıp Kayaköprü köyünde sona eren yaklaşık 10 kilometrelik kanyon için kaymakamlıkça hazırlatılan proje hayata geçiriliyor. İlk olarak kaymakamlığın talimatıyla iş makineleri kullanılarak çöplerden temizlenen kanyonda vatandaşların bölgeyi daha kolay ziyaret etmesi için yol düzenleme çalışması yapılıyor. Bölgedeki 10 dönümlük alanda piknik alanları ve sosyal donatılar oluşturulmasına yönelik hazırlıklar da sürüyor.

Mehmet Duman

YAKLAŞIK 100 KAMYON ÇÖP ÇIKARILDI

Akyaka Kaymakamı Nur Sevinç Özbek Çakas, kanyonun turizme kazandırılması amacıyla çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bölgenin daha önce çöplük olarak kullanıldığını ifade eden Çakas, “Ergine çöplüğü olarak anılan kanyon, kaymakamlığımız tarafından yaklaşık 100 kamyon çöp çıkartılarak temizlendi. Yol düzenleme çalışmasının yapıldığı kanyonumuz yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda” dedi. Çakas, kanyonun turizme kazandırılmasıyla birçok yerli ve yabancı turistin gözdesi haline geleceğini belirterek, kanyon girişinde bulunan tarihi Şahnalar Köprüsü’nde restorasyon çalışmalarının başladığını dile getirdi.

ALTYAPI ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Köprü bittiğinde seyir terası olarak kullanılacağını aktaran Çakas, “Kanyonda, dere ıslahı çalışmaları yapılarak yaklaşık 10 dönümlük bir alanda piknik alanı ve sosyal donatılar oluşturulacak. Doğa sporları rafting, trekking, ve olta balıkçılığı yapılabilmesi için altyapı ve düzenleme çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.

DOĞADA YÜRÜYÜŞ İÇİN UYGUN

  • Kültür ve Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman da ülkenin birçok yerinde birbirinden güzel tabiat noktalarının olduğuna işaret etti. Akyaka Kanyonu’nun bilinmeyen bir cazibe merkezi olduğunu anlatan Duman, şunları kaydetti: “Özellikle de dünyada son zamanlarda yaygın olan doğa yürüyüşleri için uygun bir yer. Bu konuda çalışmalarla gerçekten çok tetikleyici olacak. Kanyonun bulunduğu nokta muazzam bir doğaya sahip. Dağlarla iç içe, etrafında akan çay ve aynı zamanda doğa yürüyüşlerinin rahatlıkla yapılabileceği bir merkez. Alan gayet iyi ve insanların bu bölgeyi tercih edebilirliği çok yüksek. Ulaşılabilirlik bağlamında da güzel bir noktada.”

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