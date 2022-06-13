Akyurt'ta sağanak: Can kaybı ikiye yükseldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu, araçlar yolda kaldı.
Ev ve iş yerlerinde su baskınlarının meydana geldiği ilçede, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Akyurt Belediyesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) çalışma başlattı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
Bakan Soylu, Akyurt’taki sel bölgesinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Soylu Ankara'da: Sağanağın vurduğu noktalarda incelemelerde bulundu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.
İKİ KİŞİ VEFAT ETTİ
Oluşan selden en çok etkilenen yerler arasındaki Akyurt ilçesinde, biri elektrik çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti.
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