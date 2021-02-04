Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu

Ekonomi

Pandemi sürecinden direkt olarak etkilenen altın fiyatları gelen aşı haberleri ile beraber ani bir düşüş yaşamıştı. Bu kapsamda gram fiyatı 420 TL bandında seyreden altının gün içerisinde yaşadığı iniş ve çıkışlar yatırımcıların merak konusu haline geliyor. Peki yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte son dakika altın fiyatları ve canlı rakamlar…