Gündem Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu
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Alacağının tahsili için gittikten sonra kaybolan kişi, otomobilinde ölü bulundu

Ankara'da bir süredir haber alınamayan 45 yaşındaki Rafet Ünal, boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara'daki olay, dün öğleden sonra Pursaklar ilçesi Karşıyaka Mahallesi Boğaz mevkiinde meydana geldi. Boş arazide duran 06 DY 3236 plakalı otomobilde Rafet Ünal'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. Aracın bulunduğu noktaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ünal'ın vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği belirlendi.

Alacağının tahsili için gittikten sonra kayboldu

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi. Yakınları ile kurulan iletişimin ardından, Ünal'ın bir alacağının tahsili için gittikten sonra ortalardan kaybolduğu anlaşıldı. Ünal'ın cenazesini teşhis eden yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

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